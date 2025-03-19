الأربعاء 19 مارس 2025
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اقتصاد

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

الذهب، فيتو
الذهب، فيتو

سعر جرام الذهب، يعد الذهب أحد أهم المعادن الثمينة في العالم، وله مكانة خاصة في مصر، سواء من حيث الاستخدام الشخصي أو كأداة استثمارية وحافظة للقيمة.

كما يحرص المصريون منذ القدم على اقتناء الذهب، سواء في صورة مشغولات ذهبية أو سبائك وجنيهات ذهبية، لما له من قدرة على الاحتفاظ بالقيمة وحمايتها من التقلبات الاقتصادية. 

 

سعر جرام الذهب اليوم فى الصاغة 

وترصد “فيتو” آخر تحديث لأسعار الذهب في محلات الصاغة أولا بأول وعلى مدار الساعة، حيث شهدت اسعار الذهب ارتفاعا كبيرا بنحو 25 جنيها منتصف تعاملات اليوم الاربعاء الموافق 19 مارس 2025. 

سعر جرام الذهب عيار 24 

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4905 جنيها “بيع“.

سعر جرام الذهب عيار 21

 بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4290 جنيهات “بيع”. 

سعر جرام الذهب عيار 18

 سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3677 جنيهات “بيع”.

سعر الذهب
سعر الذهب

أسعار الذهب في مصر

تتأثر أسعار الذهب في مصر بعدة عوامل، من أبرزها:

  • السعر العالمي للذهب: يعتبر السعر في البورصات العالمية العامل الأساسي في تحديد سعر الذهب محليًا. وعادة ما يرتبط بسعر الدولار، حيث يرتفع سعر الذهب عندما يضعف الدولار والعكس صحيح.
  • سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار: نظرًا لأن مصر تستورد الذهب من الخارج، فإن أي تغير في سعر الدولار يؤثر مباشرة على سعر الذهب محليًا.
  • العرض والطلب: عندما يزداد الطلب على الذهب في الأسواق المحلية، خاصة في مواسم الزواج والأعياد، ترتفع الأسعار، بينما تنخفض في فترات الركود.
سعر الذهب
سعر الذهب


كيف يتم تحديد أسعار الذهب؟

تعتمد أسعار الذهب على عدة عوامل رئيسية، منها:

  • السعر العالمي للأوقية (الأونصة): الذي يتأثر بعوامل اقتصادية مثل التضخم وأسعار الفائدة.
  • قيمة الدولار: كلما انخفض الدولار، ارتفع سعر الذهب عالميًا.
  • العرض والطلب: ارتفاع الطلب على الذهب يؤدي إلى زيادة سعره، والعكس صحيح.
  • الأوضاع الاقتصادية والسياسية: الأزمات الاقتصادية والحروب تدفع المستثمرين لشراء الذهب كملاذ آمن.
سعر الذهب
سعر الذهب


أنواع الذهب المتوفرة في السوق

  • الذهب عيار 24: أنقى أنواع الذهب بنسبة 99.9% ويستخدم في صناعة السبائك.
  • الذهب عيار 21: شائع الاستخدام في المجوهرات، ويحتوي على 87.5% ذهب.
  • الذهب عيار 18: يحتوي على 75% ذهب و25% معادن أخرى مثل النحاس والفضة.


لماذا يُعتبر الذهب ملاذًا آمنًا؟

الذهب يحافظ على قيمته على المدى الطويل، ويعتبر وسيلة تحوط ضد التضخم وانخفاض قيمة العملات الورقية. في الأزمات الاقتصادية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب لأنه لا يتأثر بالقرارات السياسية أو التغيرات المفاجئة في الأسواق المالية.

 

اسعار الذهب 
سعر جرام الذهب

 

نصائح للاستثمار في الذهب

  • تابع أسعار الذهب العالمية قبل الشراء أو البيع.
  • استثمر في سبائك الذهب أو الجنيهات الذهبية لتجنب الخسارة في المصنعية.
  • لا تضع كل أموالك في الذهب، بل اجعله جزءًا من محفظتك الاستثمارية.
  • احتفظ بالذهب في أماكن آمنة مثل البنوك أو الخزائن الخاصة.

جدير بالذكر أن الذهب سيظل دائمًا جزءًا أساسيًا من النظام المالي والاستثماري العالمي، سواء كحُليٍّ ثمين أو كوسيلة لحفظ الثروة في أوقات الأزمات.

 

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