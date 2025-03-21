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دين ودنيا

الأزهر للفتوى الإلكترونية يوضح فضل ذكر الله (فيديو)

الشيخ الدكتور أحمد
الشيخ الدكتور أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر للفتوى

 مع اقتراب نهاية  شهر رمضان المبارك، يتجدد الحديث بين المسلمين حول فضل ذكر الله وأوضح الشيخ الدكتور أحمد عادل شيحة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن من أفضل الأعمال التي يتقرب بها العبد من ربه في شهر رمضان هو ذكر الله؛ لقول رسول الله -صلى الله عليه وسلم- “ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند ملككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم بأن تلقو عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربون أعناقكم، قالوا: بلى. قال ذكر الله تعالى”.

وأضاف الدكتور"شيحة" لـ “فيتو” أن ذكر الله يوصل الإنسان إلى درجات العلى والنعيم ويقول النبي عليه الصلاة والسلام أن ذكرالله كنز من كنوز الجنة، فذكر الله راحة للقلوب وسعادة في الدنيا والآخرة.

فضائل ذكر الله

الذكر من أفضل أنواع القرب إلى الله سبحانه وتعالى، وقد امتدح الله عباده المداومين على ذكرِهِ في جميعِ الأوقاتِ وعلى اختلاف أحوالهم، مصداقا لقوله تعالى: ﴿وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 35].

أمرَ الله سبحانه وتعالى عبادَه المؤمنين بأن يذكروه ذكرًا كثيرًا، وأن يلزموا الأذكار في حياتهم مصداقا لقوله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذكُرُوا اللهَ ذِكْرًا كَثِيرًا * وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا) [سورة النور:36].

والتحصين من كل شر إنّ من أعظم ما يحمي الإنسان ويقيه ويحفظه من أن يمسه الشيطان بسوءٍ أو شرٍ؛ كثرة ذكر الله، والاستغفار، والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم وغيرها من الأذكار، مصداقا لقوله تعالى -: (وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّـهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ) (فصلت – 36).

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