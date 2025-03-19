الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: مصر تؤكد على ضرورة الحل الدبلوماسي لاحتواء التصعيد في غزة

قطاع غزة، فيتو
قطاع غزة، فيتو
ads

أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن مصر لا تزال تؤمن بالحل الدبلوماسي والتفاوض كأفضل وسيلة لاحتواء التصعيد الأخير في قطاع غزة، جاء ذلك في أعقاب الهجوم الإسرائيلي الأخير الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا.  

 

وقف إطلاق النار في غزة

وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر، منذ اليوم الأول للحرب على غزة، أكدت على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء العمليات العسكرية، مشيرًا إلى أن استمرار الحرب لن يؤدي إلى تحقيق أي مكاسب سياسية.

 

التحركات المصرية بشأن غزة

وأضاف متحدث الحكومة أن الجهود المصرية مستمرة على جميع المستويات، بما في ذلك الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مع نظرائه الدوليين، لضمان العودة إلى وقف إطلاق النار.  

إيجاد حل سلمي لأزمة غزة

كما أشار إلى أن مصر تعمل مع الأطراف الفاعلة لإيجاد حل سلمي للأزمة، مؤكدًا أن الخبرة السابقة تؤكد أن الحلول الدبلوماسية هي الطريقة المثلى لإنهاء النزاعات. وأضاف أن الوضع الحالي صعب، خاصة مع سقوط مئات الضحايا، لكن مصر ستواصل جهودها لاحتواء التصعيد ودعم الشعب الفلسطيني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة غزة مصر قطاع غزة الشعب الفلسطيني الهجوم الاسرائيلي

مواد متعلقة

شرطة الاحتلال تغلق شارع غزة بالقدس تزامنا مع مسيرة احتجاجية ضد نتنياهو

رئيس الوزراء البريطاني: الأعداد الكبيرة للضحايا في غزة مثيرة للصدمة

الاتحاد الأوروبي يوجه رسالة غضب لإسرائيل: الوضع في غزة غير مقبول

الأكثر قراءة

تغريم الزمالك، قرارات نارية من لجنة المسابقات باتحاد الكرة

خبيرة اقتصادية تكشف اتجاه أسعار الذهب الفترة المقبلة

ننشر أسماء مصابي حادث سقوط سقف حجرة دروس خصوصية بالدقهلية

في تمام 6:35 صباحا، آخر مدينة تشهد صلاة عيد الفطر المبارك 2025

وزير المالية يكشف تطورات جديدة في ملف حزمة الحماية الاجتماعية

الكنيست يحذر من اقتراب الحرب مع مصر، تفاصيل جلسة التحريض ضد القاهرة

رئيس مدينة دشنا يروي تفاصيل حادث الاعتداء عليه في قنا (فيديو)

سقوط ملك الكبتاجون في سوريا، تفاصيل اعتقال عدنان السيد تاجر المزاج المدمر

منوعات

المزيد

الفاتيكان يكشف آخر تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس

تحطم طائرة مقاتلة جزائرية أثناء مهمة تدريبية ومصرع قائدها

أب إيطالي متهم بالقتل.. صدم طفله امرأة مسنة

مظهرها مشوه، الفقاعة تفوز بلقب سمكة العام في نيوزيلندا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأربعاء 19/3/2025

آخر تطورات أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق

اشتعال أسعار الذهب بمنتصف تعاملات الأربعاء، وهذا العيار يسجل 4905 جنيها

المزيد

انفوجراف

تفتكروا مين قتل أدهم الجارحي ابن سيد الناس؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

دار الإفتاء تحسم الجدل بشأن حكم صلاة وصيام غير المحجبة في رمضان

التهجد والاعتكاف، فضل العشر الأواخر من رمضان وأهم الأعمال المستحبة فيها

هل يجوز إخراج الزكاة للغني والمقتدر ماليا؟ أمين الفتوى يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية