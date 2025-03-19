شرطة الاحتلال تغلق شارع غزة بالقدس تزامنا مع مسيرة احتجاجية ضد نتنياهو

أغلقت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأربعاء شارع غزة في مدينة القدس من جميع الاتجاهات، حيث مقر إقامة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، بعد انطلاق مسيرة مطالبة بإنهاء الحرب.

ونظم آلاف الإسرائيليين اليوم مسيرة نحو مدينة القدس، احتجاجا على تخلي نتنياهو عن الأسرى الإسرائيليين وإقالته رئيس جهاز "الشاباك" رونين بار.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية، فقد نظمت أحزاب اليسار الإسرائيلية اليوم مظاهرات ضد الحكومة في القدس، للمطالبة بوقف الحرب وإعادة الرهائن كجزء من صفقة، وكذلك لإلغاء الإصلاح القضائي واستقالة نتنياهو.

وتشهد المنطقة تعزيزات أمنية مكثفة عقب انطلاق المسيرة التي شهدت مشاركة واسعة، وسط توقعات باحتمال حدوث توترات أو احتكاكات بين المحتجين والقوات الأمنية.

ونتيجة للمسيرة فقد تم إغلاق مداخل القدس الطريق رقم 1 من "موتسا" إلى مدخل المدينة (على السائقين استخدام الطريق رقم 16 أو الطريق رقم 9 باتجاه "وادي هارارز").

كما سيتم إغلاق مداخل القدس بشكل متقطع، بالإضافة إلى منطقة مجمع الحكومة.

وسيشمل الإغلاق الطرق في مسار المسيرة في "جفعات رام"، "رحافيا"، و"نيوت"، على أن يتم رفع الإغلاقات تدريجيًا مع تقدم المظاهرة، ومن المتوقع أن تظل منطقة "رحافيا" مغلقة لساعات طويلة.

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