الأم المثالية بالأقصر، قصة كفاح ملهمة لـ "أم الأطباء" بعد وفاة زوجها

أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي أسماء الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 على مستوى محافظات الجمهورية، وذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد بوزارة التضامن الاجتماعي.

ومن خلال السطور التالية نستعرض قصة مريم محمد علي محمد إحدي الفائزات في مسابقة الأم المثالية لعام 2025 عن محافظة الأقصر وهي ارملة منذ 29 عاما تبلغ من العمر ،62 عاما حاصلة على بكالوريوس طب



تزوجت الأم من طبيب عام 1989 في عمر 27 عاما وعاشت حياة هادئة لمدة ست سنوات رزقت خلالها بثلاثة فتيات .



بدأت قصة كفاح الأم حيث تعرض الزوج لمرض نادر مناعي يصيب الأعصاب ويعمل علي تقليل الحركة تدريجيا، وكانت تقوم برعايته والسفر معه للعلاج في محافظة أخري لوجود أطباء متخصصين في المخ والأعصاب ، الأمر الذي اضطرها إلى الحصول على أجازة رعاية فكانت تعمل ليلا في إحدى العيادات حيث تخصصها ( نساء وتوليد ) وتمكنت من السفر معه إلى إحدى الدول الأوروبية في رحلة للشفاء من المرض إلي أن أصبح قعيدا على كرسي متحرك، إلى أن توفي عام 1996 .



توفي الزوج تاركا لها ثلاث فتيات أكبرهن في السادسة من العمر في الصف الأول الإبتدائي والثانية عمرها أربع سنوات والابنة الصغرى عمرها سنة ونصف.



عادت الأم إلى منزل والدها وأقامت معهم وأصبحت الأم والأب للفتيات بالإضافة الي رعاية والديها ، فكانت تعمل ليل ونهار والمذاكرة للحصول على ماجستير في دراستها وأيضا خدمة والديها المسنين وايضا بناتها الثلاثة، إلى أن توفي الوالدين في عام واحد.

واصلت الام رحلة كفاحها مع بناتها وعملت ما بين المستشفى الحكومي والعيادة الخاصة بها.

حيث تحقق حلمها والتحقوا جميعهن بكليات ( الطب – الصيدلة ).

حصلت الابنة الأولي: علي بكالوريوس طب بشري ( متزوجه ولديها ولد وبنت )

الثانية بكالوريوس طب بشري تخدير

الثالثة بكالوريوس صيادلة (متزوجه ولديها ولد )

ومازال عطاء الأم مستمرا في عملها في العيادة الخاصة بها ورعاية أحفادها واسرتها

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