موعد وصول فريق الجيش الملكي إلى القاهرة لمواجهة بيراميدز بدوري أبطال أفريقيا

حدد نادي الجيش الملكي المغربي يوم ٣٠ مارس الجاري موعدا للوصول إلى القاهرة استعدادا لخوض مباراة بيراميدز في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والجيش الملكي

وقرر الكاف في وقت سابق، أن تقام مباراة الذهاب بالقاهرة يوم ١ أبريل المقبل على استاد الدفاع الجوي، على أن تقام مباراة الإياب في مدينة مكناس بالمغرب يوم ٨ أبريل.

ومن المقرر أن تصل بعثة الفريق المغربي في السابعة من مساء يوم ٣٠ مارس إلى القاهرة، على أن يخوض تدريبه الوحيد مساء يوم ٣١ على استاد الدفاع الجوي في التاسعة مساء وهو نفس توقيت اللقاء.

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