موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

يستانف فريق بيراميدز تدريباته بداية من يوم الجمعة الموافق ٢١ مارس الجاري، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والتحضير لمباريات المرحلة المقبلة من بطولات كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الممتاز.

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز كأس عاصمة مصر

ويلتقي فريق الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل علي استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كاس عاصمة مصر.

وقرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام من أجل التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد الفوز علي إنبي والتاهل لدور الثمانية بكاس مصر.

ونجح بيراميدز حامل لقب كأس مصر، في العبور للدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع البنك الأهلي في قبل نهائي البطولة.

مواعيد مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

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