الإثنين 17 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي بكأس عاصمة مصر

بيراميدز، فيتو
بيراميدز، فيتو

يستانف فريق بيراميدز تدريباته بداية من يوم الجمعة الموافق ٢١ مارس الجاري، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة كأس عاصمة مصر، والتحضير لمباريات المرحلة المقبلة من بطولات كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، والدوري الممتاز.

 

موعد مباراة الإسماعيلي وبيراميدز كأس عاصمة مصر

 

ويلتقي فريق الإسماعيلي وبيراميدز في التاسعة والنصف مساء الأحد المقبل علي استاد الإسماعيلية بالجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة كاس عاصمة مصر.

وقرر الجهاز الفني لنادي بيراميدز بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش منح الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة ٥ أيام من أجل التقاط الأنفاس خلال فترة التوقف الدولي الحالية، بعد الفوز علي إنبي والتاهل لدور الثمانية بكاس مصر.

ونجح بيراميدز حامل لقب كأس مصر، في العبور للدور نصف النهائي من البطولة، بعد الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، ليضرب موعدا مع البنك الأهلي في قبل نهائي البطولة.

 

مواعيد مباريات بيراميدز في كأس عاصمة مصر

 

 

 

 

مواعيد مباريات الجولة الأولى من كأس عاصمة مصر

 

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مواعيد مباريات الجولة الأولى من بطولة كأس عاصمة مصر للموسم الحالي 2024 -2025، وتنطلق أيام 18 و19 و20 مارس الجاري.

 

مجموعات كأس عاصمة مصر 2025 

 

المجموعة الأولى: الزمالك - سموحة - مودرن سبورت - بتروجت - الجونة.

المجموعة الثانية: المصري - سيراميكا - زد - البنك الأهلي - غزل المحلة.

المجموعة الثالثة: الأهلي - طلائع الجيش - إنبي - فاركو.

المجموعة الرابعة: بيراميدز- الاتحاد السكندري - الإسماعيلي - حرس الحدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بيراميدز الاسماعيلي كأس عاصمة مصر كأس عاصمة

مواد متعلقة

فسخ عقد مدرب الترجي قبل مواجهة صن داونز بدوري أبطال أفريقيا

البنك الأهلي يلتقي غزل المحلة مرتين خلال 4 أيام

صدمة جديدة لمنتخب إسبانيا قبل مواجهتي هولندا بدوري الأمم الأوروبية

الإصابة تحرم نجم برشلونة من الانضمام للمنتخب الإسباني

موعد مباراة المصري وزد إف سي في كأس عاصمة مصر

أبو العينين يزور مران سيراميكا بعد التأهل لنصف نهائي كأس مصر (صورة)

بايرليفركوزن يفوز على شتوتجارت (4-3) في الدوري الألماني

يورتشيتش يكافئ لاعبي بيراميدز بعد التأهل إلى نصف نهائي كأس مصر

الأكثر قراءة

تفاصيل التقرير الطبي في واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا

مصرع وإصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بطريق السويس

علي جمعة: الانتحار قلة أدب مع الله وكلهم سيدخلون النار باستثناء هذا الشخص

بعد واقعة التعدي على ضابط شرطة بقنا، تعرف على عقوبة البيع بأزيد من الأسعار

وزيرة التضامن تكشف موعد صرف منحة رمضان لأسر تكافل وكرامة

تراجع كبير للدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

وزيرة التضامن: الرئيس السيسي لم يذكر لفظ فقير مصري

وليد سليمان: هختار اسم أبو تريكة لحفره على جدران ستاد الأهلي لأنه شخصية عظيمة

منوعات

المزيد

يشبه الحشرة، الصين تطور روبوت لاستخراج المعادن من الأجرام السماوية

مجهول يشعل النار في رجل بمدينة نيويورك

انهيار برج تاريخي في هولندا دون وقوع إصابات

بأمر أمريكا، رئيس السلفادور يحول بلده لأكبر سجن للعصابات في العالم (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع جديد في سعر الجنيه الذهب بالصاغة (تحديث لحظى)

آخر تطورات سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين 17-3-2025 في الأسواق

ارتفاع سعر جرام الذهب في مصر، عيار 21 يصل لـ 4225 جنيها

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تلاوة مرتلة للقارئ الشيخ فتحي خليف من سورة التوبة (فيديو)

الشباب يتساءلون عن التخلص من الحياة والقتل الرحيم وانتحار الأطفال، وعلي جمعة يجيب

ليه ربنا أعطى الإنسان الاختيار طالما قتل النفس حرام؟، علي جمعة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية