فيفي عبده توجه رسالة لبوسي شلبي في عيد ميلادها

شاركت الفنانة فيفي عبده، ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث هنأت، الإعلامية بوسي شلبي في عيد ميلادها، وكتبت: “كل سنة وانتي طيبة يا بسبوسة يا حبيبة قلبي بحبك”.

ملخص الحلقة ١٦ العتاولة

وتشارك فيفي عبده في دراما رمضان بمسلسل العتاولة 2 وشهدت أحداث الحلقة 16 منه تطورات مشوقة، حيث عقدت شديدة اتفاقًا مع بيجو وتحية يقضي بأن تتقدم لطلب يد شادية لابنها يوسف، في إطار خطتها لإخلاء منزل العتاولة من أهله، حتى تتمكن من البحث عن كنز سترة المدفون.

وكشف برومو رامز جلال 2025 الجديد رامز إيلون مصر عن بعض الضحايا الذين وقعوا ضحايا لمقلب رامز جلال، وتضمن برومو رامز جلال 2025 الكابتن حسام حسن، مدرب المنتخب، والفنان أحمد العوضي ومنهم أيضا الفنانة فيفي عبده والمطرب حسام حبيب ومحمد عبد الرحمن ولاعب الأهلي إمام عاشور ونور النبوي وغيرهم من الفنانين ولاعبي الكرة.

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