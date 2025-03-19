الأربعاء 19 مارس 2025
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سياسة

انطلاق احتفالية حزب الوفد لتكريم الفلاحين بالدقهلية (صور)

جانب من الاحتفال،
جانب من الاحتفال، فيتو

وصل منذ قليل الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد وقياداته، إلى قرية ميت فارس للمشاركة في الاحتفالية الكبرى التي ينظمها الحزب تحت عنوان "ثروة مصر"، والتي تهدف إلى تكريم الفلاحين المتميزين بمحافظة الدقهلية، تقديرًا لدورهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز الإنتاج.

احتفالية حزب الوفد بالدقهلية 

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، والنائب طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، ومحمد حلمي سويلم، رئيس اللجنة العامة لحزب الوفد بمحافظة الدقهلية، والنائبة الوفدية أمل رمزي، وحسن بدراوي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الوفد، وأميمة عوض، عضو الهيئة العليا للوفد، إلى جانب المهندس محمد السيد، وكيل وزارة الزراعة، بالدقهلية، وعدد كبير من المسؤولين والشخصيات العامة، ولفيف من المزارعين.

وسيتم تكريم  المزارعين المتميزين،  تقديرًا لجهودهم في التنمية الزراعية، كما يتم توزيع آلات زراعية على المزارعين.

وتتضمن الاحتفالية، عرضًا خاصًا للفيلم الوثائقي "الجلاليب الزرقاء.. ثروة مصر"، وهو من إهداء الدكتور عبدالسند يمامة وإنتاج معهد الوفد للدراسات السياسية، حيث يسلط الضوء على الدور الحيوي للفلاحين في التنمية الزراعية والاقتصاد الوطني.

وتأتي الاحتفالية في إطار حرص حزب الوفد على دعم الفلاح المصري، والتأكيد على دوره المحوري في تحقيق الأمن الغذائي ودفع عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال تطوير الإنتاج الزراعي وتعزيز مكانة الزراعة كركيزة أساسية في التنمية المستدامة.

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