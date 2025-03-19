الأربعاء 19 مارس 2025
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رياضة

مانشستر يونايتد يزاحم ريال مدريد على خطف صفقة انتقال مدوية

جوبي بيلينجهام
جوبي بيلينجهام

أفادت تقارير صحفية بأن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي دخل في المنافسة للتعاقد مع لاعب وسط سندرلاند، جوبي بيلينجهام، الذي يعد هدفا لنادي ريال مدريد الإسباني.

ويقدم بيلينجهام، صاحب الـ 19 عاما، أداءً مميزا مع سندرلاند خلال موسم 2024-2025، حيث سجل أربعة أهداف وقدم ثلاث تمريرات حاسمة في 34 مباراة بدوري البطولة الإنجليزية.

ورغم أن سندرلاند قد ينجح في الصعود إلى الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2025-2026، إلا أن التقارير تشير إلى أن اللاعب الشاب سيرحل في الصيف نظرًا للاهتمام الكبير بخدماته من عدة أندية بارزة.

وإلى جانب ريال مدريد، يعد كل من تشيلسي، توتنهام هوتسبير، كريستال بالاس، وبوروسيا دورتموند من بين الأندية المهتمة بضم بيلينجهام، وهو الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد ومنتخب إنجلترا، جود بيلينجهام.

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