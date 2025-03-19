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ثقافة وفنون

مدفع رمضان، 3 شباب يفوزون بـ 100 ألف جنيه بفضل “جنيه ورق” (فيديو)

محمد رمضان وبرنامج
محمد رمضان وبرنامج مدفع رمضان، فيتو

وضع الفنان محمد رمضان، خلال حلقة جديدة من برنامجه “مدفع رمضان” المذاع على شاشة قناة “dmc”، شرطا صعبا للفوز بجائزة الـ 100 ألف جنيه.

 

محمد رمضان يتوجه لصاحب الحظ للفوز بجائزة مدفع رمضان

وتوجه الفنان محمد رمضان لأحد الشوارع الذي تجمع فيه عدد من الناس بعد تناول وجبة الإفطار، للتعرف على صاحب الحظ والفائز بجائزة الـ 100 ألف جنيه.

محمد رمضان: اللي معاه جنيه ورق يطلعه ويكسب 100 ألف جنيه

وطلب الفنان محمد رمضان، من الشباب المتجمعين في أحد الشوارع، إخراج 1 جنيه ورق، من أجل الفوز بجائزة برنامج مدفع رمضان.

وفوجئ محمد رمضان بـ 3 شباب يخرجون في نفس التوقيت العملة الورقية 1 جنيه، ليسألهم الفنان: "تحبوا نعمل قرعة ونكسب واحد منكم والا تتوزع عليكم الجائزة 100 ألف جنيه، ليقرروا توزيع المبلغ عليهم بالتساوي.

 

وعلق محمد رمضان: "جدعنة المصريين ملهاش زي.. كان قدامهم إن واحد بس يكسب 100 ألف جنيه لكن اختاروا يقسموا الفلوس على بعض".

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