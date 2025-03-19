ندوات تثقيفية وتوعوية بجامعة كفر الشيخ ضمن فعاليات الأسبوع البيئي

شهد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عددا من الندوات التوعوية والتثقيفية التي نظمها كليات القطاع الطبي وكليات الجامعة خلال فعاليات الأسبوع البيئي وريادة الأعمال والابتكار المستدام لجامعة كفر الشيخ 2025، حيث يواصل الأسبوع البيئي بجامعة كفر الشيخ لليوم الرابع علي التوالي أنشطته وفعالياته التوعوية والتثقيفية، والذي ينظمه قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الفترة من 16 إلى 20 مارس الجاري، بهدف تنمية الوعى البيئى لدى طلاب الجامعة، وتوظيف طاقاتهم فى مجال العمل التطوعى لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور اسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أمانى شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور علي أبو شوشة، نائب رئيس الجامعة الأسبق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء ووكلاء كليات القطاع الطبي وأعضاء هيئة التدريس والطلبة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة حريصة على تنظيم فعاليات الأسبوع البيئي في شكل أنشطة وفعاليات متوازية وبشكل جماعي بين كليات الجامعة، لما له من أثر إيجابى لدى الطلاب، بما يتضمنه من محاضرات توعوية وتثقيفية وأنشطة مجتمعية يشارك بها طلاب الجامعة، الذين سيحملون راية التطوير والتنمية في المستقبل، مشيرًا الى أن فعاليات الاسبوع تأتي اتساقًا مع توجهات القيادة السياسية في الإنضمام للاتجاه العالمي لمواجهة الآثار المناخية والاستدامة البيئية، والبحث لإيجاد حلول للحد أو للتكيف مع هذه التغيرات المناخية.

ومن جانبها، فقد أشارت الدكتور اماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلي أن الجامعة نفذت العديد من الفعاليات والندوات بكليات الجامعة، في رابع أيام الأسبوع، مع استمرار حملات النظافة داخل الحرم الجامعي، واستمرار حملات التشجير ودهانات الأرصفة، واستكمال حملات تنظيف المسطحات الخضراء، أيضا استكمال الدوري الرياضي البيئي بين كليات الجامعة.

تفاصيل الندوات التثقيفية والتوعوية

وفي هذا الإطار، فقد نظمت كليات جامعة كفر الشيخ، ندوات تثقيفية ضمن فعاليات الأسبوع البيئي فى اليوم الرابع على التوالي، وقد تناولت هذه الندوات، استراتيجية مواجهة الأزمات والكوارث، التعامل الآمن مع الأجهزة الذكية من منظور السلامة والصحة المهنية، حماية البيئة في التشريعات الوطنية والقانون الدولي، إنتاج حيواني وداجني صديق للبيئة، الخدمات التي يقدمها مركز التطوير المهني بالجامعة وورشة عمل لكيفية كتابة السيرة الذاتية، الانبعاثات الكربونية وعلاقتها بالتغيرات المناخية، البعد البيئي للمشروعات القومية، دور المرأة والشباب في الحفاظ علي البيئة، وفِي نهاية الندوات تمت الإجابة عن كافة تساؤلات الطلاب واستفساراتهم حول موضوع الندوات، وحضر فعاليات هذه الندوات كوكبة من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وحشد من طلاب كليات الجامعة.

وفي القطاع الطبي، نظمت كليات القطاع الطبي، حملات للكشف والتقييم والعلاج بالمجان خلال الأسبوع البيئي، لكل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وجميع العاملين وطلبة الجامعة.

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