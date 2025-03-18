جامعة كفر الشيخ تنظم لقاءً حورايًا عن دور القوى الناعمة فى تعزيز الهوية المصرية

نظمت إدارة النشاط الثقافى والفني بالإدارة العامة لرعاية الطلاب بجامعة كفر الشيخ، لقاء حواريا بكلية التربية النوعية تحت عنوان “دور القوى الناعمة من الفنون والآداب والثقافة في تعزيز الهوية المصرية”، وذلك تحت رعاية الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور رشدي العدوي، منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، وبحضور الدكتور نجلاء الأشرف، عميد كلية التربية النوعية، وتنفيذ ومتابعة ايهاب جاد، مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

رفع المستوي الثقافي والعلمي لطلاب الجامعة

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، إن تنظيم هذا اللقاء يأتي في إطار حرص الجامعة على تعزيز الوعي الوطني لدى طلبة الجامعة، ورفع المستوى الثقافي والعلمي لديهم، مشيرًا الي ان هذه اللقاءات الحوارية تأتي ضمن خطة المجلس الأعلى للجامعات والتي تتناول قضايا هامة لشباب الجامعات المصرية.

وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ، على أهمية القوى الناعمة، التى تعد من أهم الأدوات الاستراتيجية الفعالة في سياسة الدولة المصرية، وتعتمد هذه القوة على مجموعة من الأدوات تشمل الثقافة، والفنون، الآداب، والإعلام، والتعليم، وغيرها، مشيرًا الي أن الدولة المصرية تتمتع بإرث حضاري وثقافي ممتد عبر التاريخ، مما يمنحها دورًا محوريًا في نشر الهوية الثقافية وحمايتها، فالثقافة والفنون من أبرز أدوات القوى الناعمة والتي يمكن توظيفها بفاعلية للحفاظ على الهوية المصرية.

ومن جانبه، فقد أشار الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلي أن دعم التعليم والتبادل الثقافى والعلمي يسهم في بناء علاقات إيجابية مع الدول الأخرى مما يدعم مكانتها كقوة ناعمة مؤثرة، مؤكدًا علي أن مصر لديها رصيد حضاري وثقافي فريد يؤهلها لاستخدام القوى الناعمة بفعالية لحماية وتنمية هويتها الثقافية في ظل التحديات المعاصرة فمن خلال الفنون والآداب، يمكن لمصر إبراز تراثها العريق بأسلوب عصرى

هذا وقد حاضر اللقاء الدكتور رشدي شوقي العدوي منسق عام الانشطة الطلابية بالجامعة، والذي كشف الغطاء عن دور القوى الناعمة في تعزيز الهوية المصرية اذا فهمت ما يدور حولها وادركت المنوط بها فعله وما يقع على كاهلها من مسئوليات تجاه الوطن الحبيب هذا وقد حضر اللقاء الكثير من الطلاب والطالبات الذين تجاوبوا في اللقاء وفي نهاية الحوار كان لهم مطلب في المزيد والمزيد من هذه اللقاءات.

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