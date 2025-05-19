من الانهيار إلى النجاح، «محمد» بدأ بعربة عصير أمام باب زويلة، خسر 3 محلات بسبب أزمات الأصدقاء، عاد قويا في شوارع الجمالية، كلمة السر "الجودة والسعر المناسب " (فيديو) 

لم يكن محمد السوهاجي يتوقع أن تنقلب حياته رأسًا على عقب في أقل من شهر، فقد كان شابًا ناجحًا يدير ثلاث محلات لعصير القصب، يحقق منها دخلًا جيدًا يكفيه ويوفر له حياة كريمة لكن القدر كان يخبئ له اختبارًا قاسيًا، لم يكن المال وحده هو ما خسره، بل خسر أيضًا ثقته في أقرب الناس إليه.

ضربة لم تكن في الحسبان

اعتقد محمد أن بعض الأشخاص المقربين منه هم أصدقاؤه، وكان يثق بهم ثقة عمياء، لكن الطمع والحقد أوقعاه في فخ لم يكن يتخيله. في غضون شهر واحد فقط، فقد كل شيء بسبب تآمر هؤلاء الأشخاص عليه، ليجد نفسه فجأة بلا مصدر دخل، بلا أمان، وبلا شيء سوى صدمته في من ظنهم إخوة له.

مرت الأيام ثقيلة، ووجد محمد نفسه غارقًا في مشاعر الانكسار والانهيار. لقد فقد كل ما بناه بجهده لسنوات، وكان يشعر أن الحياة قد أغلقت أبوابها أمامه.

ولكن وسط الظلام الذي أحاط به، كان هناك شعاع ضوء لم ينطفئ، مسئولياته التي لا يمكنه التخلي عنها، فقد كانت زوجته على وشك الوضع، وأخته تحتاج إلى التجهيز لزفافها، خاصة بعد أن خسر والده كل الأموال التي كانت بحوزته.

العودة من الصفر

ورغم الألم، لم يكن أمام محمد خيار سوى النهوض من جديد لم يستسلم للحزن أو الخسارة، بل بدأ يبحث عن أي فرصة تعيده إلى الحياة لم يكن لديه رأس مال ليبدأ من جديد، لكنه امتلك العزيمة.

بمساعدة أحد أقاربه، استأجر عربة تمر صغيرة وبدأ في التنقل بها بين الأحياء والمناطق المختلفة، محاولًا تعويض خسارته لم يكن الأمر سهلًا، فقد كانت الأيام الأولى قاسية، وكانت الأرباح بالكاد تكفيه لتغطية مصاريف يومه لكنه لم ييأس، واستمر في الكفاح حتى وصل إلى المكان الذي بدأ منه مسيرته، أمام محلاته القديمة التي خسرها.

نقطة البداية تتحول إلى نقطة النجاح

كانت البداية الحقيقية حين قام “عدنان” أحد المؤثرين علي مواقع التواصل الإجتماعي بزيارته، وأجرى لقاء مصورا معه وقدر لهذا الفيديو أن يحظى بمشاهدات واسعة، حيث عرف زبائنه القدامى مكانه الجديد وتعرف عليه المزيد من أهل منطقة الدرب الأحمر.

لم يكن يعلم أن هذه الخطوة ستكون بداية الخير له. فقد استقبل الناس عودته بحفاوة، فأصبح الطلب على التمر الذي يبيعه يزداد يومًا بعد يوم، ولم تمضِ فترة طويلة حتى تمكن من تحقيق أرباح جيدة، وبدأ يخطط للتوسع مرة أخرى، لكن هذه المرة بحذر، مستفيدًا من الدروس القاسية التي تعلمها.

محمد السوهاجي اليوم ليس فقط شابًا عاد من الخسارة، بل هو مثال حي على الصمود، وعلى أن الإرادة الصادقة قد تصنع المستحيل، وعلى أن الأمل موجود حتى في أحلك اللحظات. لقد فقد كل شيء، لكنه لم يفقد إيمانه بأن الله لن يخذله، فكان الله عند حسن ظنه، ليعود أقوى مما كان.

اشتهر "السوهاجي".. بعربة العصير التي تجمع الجودة والسعر المناسب

أمام باب زويلة في حي الجمالية، يقف السوهاجي بعربة عصير، يتوافد عليه عشاق المشروبات الطبيعية للاستمتاع بنكهاتها الطازجة وأسعارها المناسبة.

أسعار المشروبات عند السوهاجي

المشروب السعر لكل لتر (جنيه) تمر هندي 25 برتقال 25 سوبيا كريمة 30 فراولة 30 فراولة وجوافة 35 مانجو 50 كوكتيل 35

أما أسعار الأكواب، فتتراوح بين 10 و15 جنيهًا، ما يجعلها في متناول الجميع دون المساس بالجودة والطعم الأصلي.

مشروبات خاصة حسب الطلب

لا تقتصر قائمة السوهاجي على العصائر المعتادة، بل يقدم أيضًا مشروبات مميزة حسب الطلب، مثل:

الخروب

الدوم

السوبيا بأنواعها المختلفة، بما في ذلك السوبيا الموكا وسوبيا الفاكهة

نكهات الشتاء.. دفء وطعم أصيل

أما في فصل الشتاء، يتحول السوهاجي إلى محطة لعشاق المشروبات الساخنة، حيث يقدم حمص الشام والبليلة، اللذين يمنحان زواره دفئًا وسط الأجواء الباردة.

السوهاجي قصة كفاح ملهمة لشاب لم يستسلم للظروف والفشل، فرزقه الله بالرضا وهي نعمة عظيمة جدا اهم من المال.

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