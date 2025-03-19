رئيس الوزراء: لا تقييد للإبداع، وهذه خطة الدولة للإعلام والدراما

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد مساء اليوم الأربعاء، أن الدولة لن تقيد بأي حال من الأحوال حرية الإبداع والفكر، مشيرًا إلى أن التوجيه الرئاسي بتشكيل مجموعة عمل متخصصة لوضع رؤية مستقبلية واضحة للإعلام والدراما المصرية، يهدف إلى تعزيز الرسائل الإيجابية للفن ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه المجموعة ستضم كافة الجهات المعنية بملف الإعلام والدراما في مصر، ومنها وزارة الثقافة، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للإعلام، بالإضافة إلى الشركات المنتجة الكبرى مثل "المتحدة"، ونخبة من المؤلفين والمخرجين وأساتذة الجامعات والمتخصصين في علم الاجتماع وعلم النفس، لوضع تصور شامل لمستقبل الدراما المصرية.

وشدد مدبولي على أن الهدف ليس فرض قيود على الإبداع، ولكن العمل على تقديم أعمال فنية تعكس القيم الحقيقية للمجتمع، وتعزز الهوية الوطنية والانتماء، مؤكدًا أن الدراما المصرية عبر تاريخها قدمت أعمالًا متميزة ما زالت تحظى بإعجاب المشاهدين حتى اليوم، وهذا هو النموذج الذي تسعى الدولة إلى دعمه وتشجيعه.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن هناك العديد من التعليقات التي وردت من الأسر المصرية حول بعض الأعمال الدرامية المعروضة خلال شهر رمضان، والتي لا تعكس الصورة الحقيقية للمجتمع المصري، ما استدعى ضرورة تشكيل هذه المجموعة لضمان إنتاج محتوى فني هادف ومتوازن، يليق بمكانة الدراما المصرية ودورها المؤثر.

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