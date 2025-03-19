مدبولي: إتمام المراجعة الرابعة لصندوق النقد، ولجنة لضبط الإعلام والدراما

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن تشكيل مجموعة عمل لضبط الإعلام والدراما، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتضم العديد من الجهات المعنية والمتخصصين والشركة المتحدة.

وأضاف رئيس الوزراء: اللجنة المشكلة لن تعمل على تقييد حرية الإبداع والفكر ولكن كل ما ننشده وجود دراما تعبر عن الواقع المصري وتعزز القيم وتكرس للانتماء للوطن، هدفنا ظهور أعمال على مستوى من التميز وتعبر عن المجتمع المصري.



وكشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، عن إتمام المراجعة الرابعة مع صندوق النقد الدولي اليوم.

ولفت إلى أن مؤشرات الاقتصاد المصري تشهد تحسنا ملحوظا.



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