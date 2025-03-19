سامي قمصان يدرس الاستعانة بـ أفشة أمام إنبي بعد تأكيد جاهزيته

يدرس سامي قمصان المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الاستعانة بـ محمد مجدي أفشة لاعب الفريق خلال مباراة فريق إنبي المقرر لها غدا الخميس في كأس عاصمة مصر بعد تأكيد جاهزيته.

وكان أفشة قد شارك في مران الأهلي مساء أمس عقب تعافيه من الإصابة التي لحقت في على مستوى عضلة السمانة.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الخميس 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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