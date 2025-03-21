الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

قانون السكك الحديدية، تعرف على عقوبة إلقاء المخلفات والقمامة فوق القضبان

السكك الحديدية، فيتو
السكك الحديدية، فيتو

وضع القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، عقوبات بشأن العبث بمعدات السكك الحديدية  إلقاء المخلفات والقمامة على شريط السكك الحديدية أو في حرم السكة الحديد، لما قد يسببه ذلك من حرائق وحوادث تعرض الأرواح للخطر، إلى جانب إتلاف الممتلكات العامة، وتعطيل حركة القطارات.

 

ووفقا للمادة (20) مكررًا من القانون رقم 277 لسنة 1959 والمٌعدل بالقانون رقم 94 لسنة 2018، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف حكما من أحكام المادة (10 مكررًا) من هذا القانون، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب على العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بها أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص.

وحسب المادة القانونية، فإنه فى جميع الأحوال، يحكم على المتسبب فى الإضرار التى تلحق بالأشخاص أو بالممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.

 

محظورات بقانون السكك الحديدية 

وجاءت المادة (10) مكررًا لتعدد المحظورات، فى مقدمتها الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها أو فى أى مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، التعدى على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكك الحديدية أو إشغالها بأية صورة بغير إذن من السلطات المختصة، العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أو بتسيير حركاتها على الخطوط، تعريض خطوط مسير القطارات للخطر، قيادة المركبات عبر خطوط السكك الحديدية من غير الأماكن المخصصة لذلك، اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها.

وشملت المحظورات، قطع ميل جسر السكك الحديدية أو تجريفها، رفع منسوب الأراضى الزراعية المجاورة لخطوط السكك الحديدية عن منسوب السكة الحديد، إلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة الحديد، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخلفات المبانى على السكك الحديدية أو جسورها، التواجد داخل حرم السكة الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، حيازة أى مكونات أو خدمات تخص السكة الحديد دون سند، التعدى على الأراضى أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، إجراء أى تمريرات أو أى أعمال أسفل جسر السكة الحديد أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السكك الحديدية معدات السكك الحديدية القطارات اسطح القطارات شريط السكك الحديدية

مواد متعلقة

السكك الحديدية تكشف التفاصيل الكاملة عن قطارات عيد الفطر

السكك الحديدية تعتمد جداول تشغيل القطارات الإضافية لعيد الفطر

وزير النقل يتابع حركة تشغيل السكك الحديدية واستعدادات عيد الفطر

تعرف على عقوبة اقتحام مزلقانات السكك الحديدية أثناء إغلاقها

الأكثر قراءة

زملكاوي وبيحب شيكابالا جدا، شهادة تقطع الشك باليقين عن انتماء محمد صلاح الكروي

الأهلي طرابلس الليبي يعلن تعيين حسام البدري مديرا فنيا (صور)

5 جثث و5 مصابين حصيلة نهائية، محافظ أسيوط يوجه بصرف إعانات عاجلة لضحايا عقار النخيلة المنهار

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

بخطاب رسمي موجه إلى المديريات، ماذا يحدث اليوم بمدارس الجمهورية للاحتفال بعيد الأم

صاروخية فينيسيوس تنقذ البرازيل أمام كولومبيا في تصفيات المونديال، شاهد الأهداف والملخص

ترامب يوقع أمرا تنفيذيا لإلغاء وزارة التعليم

محافظ أسيوط يتابع جهود الإنقاذ والبحث عن ناجين تحت أنقاض منزل النخيلة (فيديو وصور)

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

حالة الطقس اليوم الجمعة، انخفاض جديد بدرجات الحرارة ورياح

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

المزيد

انفوجراف

أسماء سورة الكهف وفضائلها ومكان نزولها (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

يا حبيب الله، ابتهال مؤثر للشيخ محمد عبد السلام الحسيني (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الجمعة 21 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية