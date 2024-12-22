الأحد 22 ديسمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

فضيحة تحكيمية في الدوري الجزائري، حكم يلجأ للهاتف لإلغاء هدف

الفار
الفار

أعلن الاتحاد الجزائري لكرة القدم "فاف"، اليوم الأحد، إيقاف حكم الساحة، لطفي بوكواسة، ومساعده الأول عادل عبان، بشكل فوري.

إيقاف حكم في الدوري الجزائري 


وذلك بسبب الأخطاء التحكيمية المرتكبة، أمس السبت، خلال مباراة الجولة ال 14 من دوري المحترفين الجزائري، بين النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة.

 

وشهدت المباراة حادثة استثنائية، حيث نجح النيجيري توسين أومويلي في تسجيل هدف لشباب قسنطينة، بالدقيقة 90+6، واحتسبه الحكم، قبل أن يعلن عن وضعية تسلل بعد العودة للفيديو، على هاتف لاعب نجم مقرة، فؤاد حداد.

 

وقال الاتحاد، في بيان عبر موقعه الرسمي: "يعرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم عن أسفه للأحداث، التي رافقت مباراة النادي الرياضي القسنطيني ونجم مقرة، ضمن الجولة ال14 من بطولة الرابطة الأولى، التي تخللها خطأ تحكيمي جسيم، أضر بصورة التحكيم".

 

وأضاف: "بموجب الصلاحيات المخولة لها، قررت لجنة الطوارئ للاتحاد الجزائري لكرة القدم، توقيف الحكمين لطفي بوكواسة وعادل عبان بشكل فوري، مع تكليف اللجنة الفيدرالية للتحكيم بفتح تحقيق حول تصرفاتهما، واتخاذ التدابير المناسبة".

 

وجدد الاتحاد الجزائري عزمه على مواصلة العمل، من أجل "رفع المستوى التقني وتعزيز أخلاقيات التحكيم".

وشدد على أنه "لن يتسامح مع أي تجاوزات أو سلوكيات، قد تضر بصورة كرة القدم الجزائرية، أو تتسبب في إثارة العنف، سواء من قبل الحكام أو المسيرين أو اللاعبين".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الجزائرى لكرة القدم أعلن الاتحاد الجزائري اخطاء التحكيم اتحاد الجزائر الدوري الجزائري

مواد متعلقة

استبعاد راشفورد، تشكيل مانشستر يونايتد أمام بورنموث

صن داونز يفتح تحقيقًا مع مدرب السيدات لتحرشه باللاعبات

أرتيتا في ورطة، الكشف عن حجم إصابة نجم آرسنال

حقيقة إقالة مدرب برشلونة بعد الخسارة من أتلتيكو مدريد

ads

الأكثر قراءة

زغلول صيام يكتب: إيه اللي هيحصل لو الزمالك مجددش لزيزو؟! مش نهاية العالم!

الجولاني بالبدلة والكرافتة في أول لقاء مع وليد جنبلاط (فيديو وصور)

كارثة في النيل الأبيض بالسودان تصيب السكان بالذعر، والسر في جبل الأولياء

رئيس الشيوخ يوجه عتابًا لوزير الصحة بسبب المسئولية الطبية، والحكومة ترد

بوتين يتوعد بإلحاق الدمار لأوكرانيا ردًا علي هجوم قازان

خلافات بالشيوخ بسبب هجرة الأطباء ومطالب بتغيير اسم مشروع قانون المسئولية الطبية

موعد أول إجازة رسمية في العام الجديد 2025

نشطاء السوشيال ميديا يشيدون بـ"بلاي ليست المترو" وسط تساؤلات عن الجهة المنظمة

منوعات

المزيد

في زنزانة تحت الأرض، حكاية أخطر سجين في بريطانيا

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، احذر التعصب وخسارة الشريك وقرارات صعبة في انتظار مواليد هذه الأبراج

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الأحد 22-12-2024، حب ومشاريع وأشياء أخرى في انتظار مواليد هذه الأبراج

أمريكي ينهي حياة رضيعه لهذا السبب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السمك اليوم، ارتفاع البلطي وانخفاض الجمبري في سوق العبور

تعرف على سعر النحاس في السوق اليوم الأحد

سعر سلندرات الألومنيوم اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024

المزيد

انفوجراف

وأنت في بيتك.. خطوات وشروط الحصول على لوحة معدنية مميزة من المرور إلكترونيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الصحراء في المنام وعلاقته بمواجهة العقبات والمشاكل

ما هي شروط النجاة من الدرك الأسفل؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالحصول على مكاسب مالية

المزيد
الجريدة الرسمية