محلية النواب تطالب بحل مشكلة تأخر تسليم وحدات سكنية بالتجمع الخامس

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس، بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام 2009، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها.

تأخر تسليم وحدات سكنية في التجمع الخامس

وكشف النائب مقدم طلب الإحاطة، أنه تم جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ 500 جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و5000 جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

مطالب بسرعة تسليم الوحدات السكنية للمواطنين

وطالب بالإسراع في تسليم الوحدات السكنية للمواطنين الحاجزين، مشيرًا إلى معاناة الملاك الحاجزين في ظل سداد مبالغ زيادة ورغم ذلك عدم تمكنهم من استلام الوحدات.

فيما طالبت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بتحديد جدول زمني لتسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة.



توصية لحل أزمة الوحدات السكنية في التجمع الخامس

وأوصت لجنة الإدارة المحلية ممثلي الحكومة بوزارتي الإسكان والتنمية المحلية، بموافاتها بتقرير عن هذا المشروع خلال 72 ساعة، متضمنا الرد على جميع التساؤلات والاستفسارات التي تم طرحها خلال المناقشات داخل الاجتماع.

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن اللجنة توصي أيضًا بتحديد جدول زمني بتوقيتات محددة لتسليم الوحدات السكنية للحاجزين والالتزام بهذا الجدول الزمني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.