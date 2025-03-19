محلية النواب تناقش اليوم مشكلة تأخر تسليم الوحدات السكنية وتطوير المجازر

تناقش لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، عددًا من طلبات الإحاطة، المقدمة من النواب.

تسليم الوحدات السكنية للملاك

تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائب زكي عباس بشأن عدم تسليم الوحدات السكنية للملاك بمشروع مجمع الإسكان التابع لجمعية إسكان بنوك مصر بمنطقة الأندلس بالتجمع الخامس بمحافظة القاهرة، التي تم الإعلان عنها منذ عام ۲۰۰۹، وفرض مبالغ زيادة على ثمن الوحدة المقرر، وتم سدادها، فضلًا عن جمع مبالغ بدون وجه حق من الأعضاء بدون موافقة الجمعية العمومية على سبيل المثال لا الحصر "مبلغ ٥٠٠ جنيه لإصلاح محولات تم سرقتها و٥٠٠٠ جنيه لعمل بيلرات وصواعد تم سرقتها، ووجود قضايا فساد حسبما ورد بطلب الإحاطة.

ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب بشأن متابعة تطوير ورفع كفاءة المجازر القائمة على مستوى الجمهورية للعمل بأحدث النظم التكنولوجية المتطورة وإنشاء مجازر جديدة من خلال طرحها للقطاع الخاص سواء بنظام المشاركة أو بنظام حق الانتفاع مع الالتزام بالأكواد الهندسية المعتمدة لإنشاء المجازر، فضلًا عن ضرورة مراعاة جميع الاشتراطات الفنية والبيئية والصحية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ على البيئة من التلوث.

المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها أمس، موضوعي طلبي الإحاطة المقدمين من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية وأصدرت اللجنة قرارًا بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.



كما ناقشت اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد دندش، بشأن توقف تنفيذ أعمال مشروع إنشاء الأبراج السكنية بحي ثالث الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية والتي كان مقررًا استخدامها سكن بديل للمواطنين القاطنين بمساكن الكوكا كولا ومطالبة الحي للمواطنين بإخلاء المساكن دون توفير سكن بديل لهم، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

توجيهات الرئيس بشأن هموم المواطنين

و أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة تتابع العديد من الملفات والقضايا المرتبطة بهموم المواطنين، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية حقوق المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتخفيف الأعباء عنهم.

وأشار إلى أن اللجنة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف تعويضات المواطنين، وهناك اهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي بهذا الملف حرصًا منه على حق المواطن.

موقف صندوق التنمية الحضرية من أزمة مساكن الكوكاكولا

فيما استعرض الدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، تصور لتطوير منطقة عمارات الكوكاكولا، موضحا أن إجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (تجاري) 84 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ عمارتي الواجهة (سكني) 278 مليون جنيه، وإجمالي تكلفة تنفيذ العمارات الخلفية 1155 مليون جنيه

وأكد أن التكلفة محمل عليها أعمال المرافق للموقع العام، وتنسيق الموقع والأسوار.

وأشار إلى أن إجمالي تكلفة المشروع وفقا لهذا التصور 1.617 مليون جنيه، وتعويض الوحدات القائمة - 540 وحدة بإجمالي مساحة 57.780 متر مربع، هو 810 مليون جنيه، وسعر بيع المتر التجاري 60 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (واجهة) 25 ألف جنيه، وسعر بيع المتر السكني (خلفي) 20 ألف جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي بيع المسطحات السكني والتجاري 1527.9مليون جنيه، ولفت إلى أن صافي خسائر المقترح الأول 89.14 مليون جنيه.

وضع تصور بشأن مشكلة مساكن الكوكاكولا

فيما وجه المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بفحص التصور فنيا ودراسته ويتم إخطار اللجنة بما تم، وسيتم عقد اجتماع آخر بعد العيد لمتابعة الأمر.

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