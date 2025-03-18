طلب مبلغ ضخم، آخر تطورات ملف تجديد نجم دفاع الأهلي

تسعى إدارة النادي الأهلي، لإنهاء ملف التجديد لياسر إبراهيم نجم الفريق الأحمر، خاصة وأن عقده سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وتبقى الأزمة في طلب ياسر إبراهيم 20 مليون جنيه من إدارة النادي الأهلي من أجل التجديد، أسوة بعرض الإدارة نفس المبلغ لاكرم توفيق زميله بالفريق.

ويملك ياسر إبراهيم عروضًا خارجية ما دفعه لطلب 20 مليون جنيه وهو ما يتجاوز العرض الذي قدمه له النادي الأهلي.



وكان عرض القلعة الحمراء لتجديد عقد ياسر إبراهيم مدافع الفريق قد وصل إلى 13 مليون جنيه في الموسم الواحد، بجانب نسبة من الإعلانات، ولكن هذا العرض لم يلقى اهتمام مدافع الأحمر.

وترغب إدارة الأهلي في إنهاء ملف التجديد لياسر ابراهيم بعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، في بقاء اللاعب بالنادي.

فيما يعود ياسر إبراهيم، لقيادة دفاع الفريق في مباراة انبي الخميس القادم في كأس عاصمة مصر.

وأعلن اللاعب جاهزيته للتواجد تحت تصرف الجهاز الفني بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية التي أبعدته عن الفريق طوال المباريات الأخيرة.

موعد مباراة الأهلي وانبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي يوم 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لمباريات كأس عاصمة مصر.

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