الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

القبض على طفلين لقيادة سيارة فى الغردقة معرضين حياة المواطنين للخطر

القبض على طفلين
القبض على طفلين لقيادة سيارة فى الغردقة معرضين حياة المواطن

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام صبية صغار السن بقيادة سيارة بالبحر الأحمر.
 

 القبض على طفلين لقيادة سيارة فى الغردقة 

 

تابعت  أجهزة وزارة الداخلية،  ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام طفلين بقيادة سيارة ملاكى بالتبادل فيما بينهما بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر معرضين حياتهما والمواطنين للخطر.
 

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وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من التوصل إلى مالك السيارة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وتبين أن مرتكبى الواقعة نجليه طالبان.
 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن رجال المباحث، من ضبط السيارة ومالكها وبمواجهته إعترف بقيام نجليه بارتكاب الواقعة دون علمه أثناء تواجده بمحل عمله. تم إتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة ومالكها.
 

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جهود وزارة الداخلية مديرية أمن البحر الأحمر مدينة الغردقة طفل يقود سيارة أجهزة وزارة الداخلية

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