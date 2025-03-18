تعليم الإسكندرية: إضافة تخصص فني صيانة مصاعد بمدرسة العامرية الثانوية الفنية

أعلن الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسكندرية عن صدور قرار إنشاء برنامج (فني صيانة المصاعد) بمدرسة العامرية الثانوية الفنية الصناعية العسكرية -بنين (نظام الثلاث سنوات) التابعة لإدارة العامرية التعليمية، اعتبارا من العام الدراسي 2025 / 2026، مؤكَّدًا أن سوق العمل في حاجة ماسة لتخصص فني صيانة المصاعد، لكونها أصبحت ركيزة رئيسة في كافة المؤسسات والمنشآت.





وذلك تحديثا للتخصصات الجديدة المطلوبة لسوق العمل واستكمال مقومات الإنشاء طبقا للقرار الوزاري (407) بفتح تخصصات جديدة.

وتم تجهيز القسم والمكان وهيئة التدريس للتخصص وبعد الحصول على موافقات جميع الجهات المعنية وثم زيارة الخطة المدرسية شاملة التعليم الفني الصناعي ومراجعة جميع التجهيزات فقد أُصْدِر القرار للعام الدراسي الجديد 2025...

وأكّد أبوزيد أنَّ تطوير منظومة التعليم الفني في مصر يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة في إطار اهتمام القيادة السياسية بالتعليم الفني بشتى نوعياته ( زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ومزدوج ) لكونه قاطرة التنمية لمصر المستقبل، ولتخريج فني ماهر مواكب للتكنولوجيا بما يتوافق مع سوق العمل على الصعيدين المحلي والدولي.

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