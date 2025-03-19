الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

سقوط 3 تشكيلات عصابية لسرقة متعلقات المواطنين ومواتير المياه وماكينات الري

تشكيل عصابى
تشكيل عصابى

تمكن  قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن الغربية والبحيرة، من ضبط سيدتان "لهما معلومات جنائية" – مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بالغربية؛ لممارستهما نشاط إجرامى تخصص فـي ارتكاب وقائع سرقات متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة".

 

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وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما 20 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
 

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة السنطة بالغربية، تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات مواتير المياه بأسلوب "الفك"، وبحوزتهم  3 قطع أسلحة بيضاء وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم  6  وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات.



وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 أشخاص بينهم عميل سيئ النية "لإثنين منهم معلومات جنائية" بدائرة مركز شرطة إدكو بالبحيرة، تخصص نشاطه الإجرامي فـي ارتكاب وقائع سرقات ماكينات الري من الأراضي الزراعية بأسلوب "المغافلة" بإستخدام سيارتين ربع نقل، وبحوزة أحدهم بندقية خرطوش وعدد من الطلقات.

 

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاد العميل سيىء النية  ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

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