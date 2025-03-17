بحضور القيادات الدينية والوطنية، الجامع الأزهر يقيم احتفالية خاصة بذكرى غزوة بدر

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، احتفالية إحياء ذكرى غزوة بدر، التي أُقيمت في الجامع الأزهر الشريف بحضور الدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر؛ والدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية؛ وسماحة الشريف السيد محمود الشريف، نقيب الأشراف؛ وسماحة الدكتور عبد الهادي القصبي، شيخ مشايخ الطرق الصوفية - رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب؛ والدكتور عبد الفتاح العواري، عميد كلية أصول الدين الأسبق - عضو مجمع البحوث الإسلامية؛ والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق؛ الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر؛ والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري؛ والدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف؛ والدكتور عباس شومان، الأمين العام لهيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إضافةً إلى عدد من الشخصيات الدينية والعلمية.

وقد افتُتح الحفل بتلاوة آياتٍ من الذكر الحكيم، تلاها القارئ الطبيب الدكتور أحمد نعينع.

وفي كلمته، أكد الدكتور عبد الفتاح العواري أن غزوة بدر كانت يومًا فارقًا في تاريخ الإسلام، إذ أظهر الله فيها نصره للمؤمنين رغم قلة عددهم، لتكون درسًا خالدًا في الثبات على الحق والتوكل على الله مع الأخذ بالأسباب. كما أشار إلى أن النبي ﷺ لم يكن محبًّا للحرب، ولكنها فرضت عليه دفاعًا عن الحق وردًّا للظلم، مستشهدًا بقول الله تعالى: "وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ".

كما أشار إلى أهمية الشورى في اتخاذ القرار، مستدلًّا بموقف النبي ﷺ حين أخذ برأي الحُباب بن المنذر في اختيار موقع المعركة؛ ما كان له أثرٌ كبيرٌ في تحقيق النصر. واختتم كلمته بتأكيد أن النصر لا يتحقق بكثرة العدد والعدة، وإنما بالإيمان والعمل الجاد وحسن التخطيط، مصداقًا لقوله تعالى: "وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ".

وفي كلمته، أكد الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، أهمية استلهام الدروس المستفادة من هذا الحدث التاريخي، مشيرًا إلى أن التوكل على الله وحسن الإعداد كانا من أهم أسباب النصر، وأن الأمة بحاجة إلى إعادة قراءة واقعها في ضوء الهدي النبوي.



واختتم الهواري كلمته بتأكيد ضرورة التمسك بالقيم النبوية في مواجهة التحديات، داعيًا إلى تجديد الصلة بالسيرة النبوية واستلهام معاني النصر والإخلاص، مع الأخذ بالأسباب والاستعداد الدائم، سائلًا الله تعالى أن يحفظ الأمة ويحقق لها الخير والاستقرار.

واختُتم الحفل بفقرة من الابتهالات الدينية والمدائح النبوية التي أداها الشيخ أحمد مشحوت أبو خطوة، في جوٍّ من الروحانية والمشاعر العميقة التي تليق بهذه الذكرى العظيمة.

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