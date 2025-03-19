تعرف على سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء 19-3-2025

أسعار الأرز اليوم، تشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا منذ بداية شهر رمضان الكريم، ويعتبر الأرز من أهم السلع والأطباق الرئيسية على السفرة خلال الشهر المبارك، وتشهد معدلات الطلب على الأرز زيادة ملحوظة فى السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية.

سعر كيلو الأرز اليوم الأربعاء

وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا وذلك من خلال قيام الشركات المنتجة بطرح العديد من العروض للجمهور، وتتراوح الأسعار بين 26، و35 جنيها للكيلو المعبأ.

أسعار الأرز اليوم

تراوح سعر طن الأرز الشعير الرفيع بين 16800-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر طن الشعير العريض بين 17500-17700 جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع بين 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح سعر الأرز الأبيض العريض بين 27-29 ألف جنيه للطن.

أسعار الأرز

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة

أسعار الأرز اليوم

سجل سعر أرز مصري “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

سجل سعر أرز أبيض “الساعة” 1 كجم 38 جنيها.

سعر سعر أرز أبيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

أسعار الأرز

استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية

وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز باتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلية.

أسعار الأرز

سعر الأرز

وأشار إلى أن لن يكون هناك حاجة إلى استيراد الأرز من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

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