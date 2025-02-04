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اقتصاد

آخر تطورات أسعار الأرز في الأسواق اليوم الثلاثاء 04- 02- 2025

سعر الأرز، فيتو
سعر الأرز، فيتو

 تشهد الفترة الحالية زيادة في الطلب بشكل ملحوظ على الأرز من قبل السلاسل التجارية، ومحلات التجزئة، والمؤسسات الخيرية  وذلك استعدادا لشهر رمضان، وتشهد أسعار الأرز استقرارا ملحوظا، وقامت العديد من الشركات المنتجة للأرز بطرح عروض أسعار على الأرز وتترواح الأسعار بداية من 26،30 و35 جنيها للكيلو المعبأ.

 

أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 

سعر طن الأرز الشعير الرفيع 16800-17700 جنيه للطن. 

 سعر  طن الشعير العريض قيمة 17500-17700 جنيه للطن.

 تراوح سعر الأرز الأبيض الرفيع قيمة 25-26 ألف جنيه للطن.

تراوح الأرز الأبيض العريض27-29 ألف جنيه للطن.

سعر الارز اليوم
سعر الأرز اليوم

وتختلف أسعار الأرز المعبأ حسب كل شركة 

وترصد فيتو أسعار بعض الشركات المنتجة لسلعة الأرز كالتالي: 

أرز مصري كم  “الضحى ” 1 كجم 39.95 جنيه.

ارز ابيض  كم “الساعة” 1 كجم 38 جنيها. 

سعر كم ارز ابيض " ريحانة - 1 كجم ‏40 جنيها.

سعر الارز
سعر الأرز

توافر الأرز وانخفاض أسعاره قبل رمضان 

 وأكد رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بإتحاد الصناعات، استقرار أسعار الأرز بالسوق المحلى، نفيا وجود أزمة في توافر الأرز أو ارتفاع أسعاره بحلول شهر رمضان المبارك. 

وأشار انخفاض أسعار الأرز إلى 1200 جنيه في الطن بعد الارتفاع الذي شهده الأيام الماضية. وأوضح أن سعر كيلو الأرز في الأسواق حاليا يتراوح ما بين 30 جنيها إلى 33 جنيها للكيلو، وفقا لمناطق بيعه.

وأشار إلى أنه باستقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة، لن يكون هناك حاجة إلى استيراده من الخارج، مؤكدا اللجوء للاستيراد في حالة حدوث أزمة، وحاليا لا يوجد أي أزمات  في الأرز سواء في توافره أو أسعاره.

وأكد حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية استقرار أسعار الأرز، بعدما شهد ارتفاعا في الطن بنحو ألفين جنيه خلال الفترة الماضية. وأشار إلى انخفاض سعر طن الأرز، اليوم، بنحو ألف جنيه، مؤكدا استقرار أسعار الأرز الفترة المقبلة بحلول شهر رمضان الكريم.

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