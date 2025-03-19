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رياضة

غيابات بالجملة للأهلي أمام إنبي في كأس عاصمة مصر

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

يلتقي  الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي أمام إنبي غدا الخميس في بطولة كأس عاصمة مصر.

ويفتقد الاهلي عدد من اللاعبين في اللقاء أبرزهم: محمد الشناوي ومصطفى شوبير ورامي ربيعة ومحمد هاني ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا، للانضمام إلى قائمة منتخب مصر.

بينما يأتي غياب وسام أبو علي للانضمام إلى منتخب فلسطين، فيما يأتي غياب جراديشار للانضمام إلى منتخب سلوفينيا.

كما يغيب طاهر محمد طاهر بسبب الإصابة.

وعقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين خلال تدريبات أمس لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

 

 

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مزيد من الغرامات المالية. 

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي وعلى اثره تم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية وهدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مزيد من العقوبات والغرامات المالية. 

 

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الخميس 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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