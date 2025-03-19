جلسة بين محمد رمضان وكولر عقب عودته من سويسرا

يعقد مارسيل كولر المدير الفني بالنادي الأهلي، عقب عودته إلى مصر، جلسة مع محمد رمضان مدير النشاط الرياضي.

ويعود مارسيل كولر مساء اليوم الأربعاء على أن يبحث الاسبوع المقبل ملف تجديد اللاعبين واحتياجات الفريق.

وقرر الجهاز الفني للأهلي الدفع بالتونسي علي معلول أمام إنبي، في بطولة كأس عاصمة مصر التي تعد فرصة لظهور اللاعب والتعرف على حالته بعد فترة غياب طويلة.

واستمر غياب علي معلول لأكثر من 7 أشهر بسبب إصابته بقطع في وتر أكيلس خلال مشاركته في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد الترجي التونسي يوم 25 مايو 2024.

وخضع معلول لعملية جراحية ناجحة وبرنامج تأهيلي مكثف، وعاد للمشاركة في التدريبات الجماعية للأهلي في ديسمبر 2024.

فيما عقد الجهاز الفني محاضرة للاعبين خلال تدريبات أمس لمناقشة العديد من الجوانب الخططية المتعلقة بالمران، قبل تنفيذ فقرات بدنية مكثفة، بمشاركة ‏عدد من عناصر فريق الشباب وقطاع الناشئين، في ظل استدعاء عدد كبير من اللاعبين لصفوف المنتخب الوطني ومنتخب الشباب.‏

وعلى جانب آخر، قال مصدر داخل الأهلي: إن قرار المشاركة في مسابقة كأس عاصمة مصر جاء بعد أزمة مباراة القمة 130 الأخيرة، حيث تم التراجع عن الاعتذار عن المشاركة بها لتجنب مزيد من الغرامات المالية.

وسبق أن انسحب الأهلي من كأس الرابطة في مواسم سابقة، كما انسحب من كأس مصر الموسم الماضي ليتم حرمانه من كأس مصر النسخة الحالية، كما هدد بالانسحاب من الدوري هذا الموسم بعد أزمة مباراة القمة 130، ومن ثم جاء قرار المشاركة في كأس عاصمة مصر لتجنب مزيد من العقوبات والغرامات المالية.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع فريق إنبي ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر “كأس الرابطة المصرية سابقا”.

موعد مباراة الأهلي وإنبي بكأس الرابطة

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وإنبي غدا الخميس 20 مارس الجاري في تمام التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات بطولة كأس عاصمة مصر ، والتي كان مقررًا لها 10 ديسمبر الماضى، وتم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي فى بطولة كأس الإنتركونتيننتال.

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