سياحة الإسكندرية تنظم الملتقى الثقافي الأول بالتعاون مع جامعة سنجور

نظمت كلية السياحة والفنادق بجامعة الإسكندرية بالتعاون مع قسم الثقافة بجامعة سنجور الملتقى الثقافي السياحي الأول، وعقدت ندوة تحت عنوان "الثروات الثقافية: التراث والسياحة" وذلك بهدف تعريف طلاب الدراسات العليا بجامعة سنجور بالتراث الثقافي والسياحي بمدينة بالإسكندرية.

يأتى ذلك فى إطار تفعيل إتفاقية التعاون بين جامعتي الإسكندرية وسنجور، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية، وبحضور الدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتورة دينا عز الدين وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ريبيو نزيزا رئيس قسم الثقافة بجامعة سنجور، وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب من الجانبين.

وفى كلمتها رحبت الدكتورة عبير عطية بالحضور والطلاب المشاركين من جامعة سنجور وطلاب كلية السياحة والفنادق، مشيرة أن هذا الحدث يعد جزء من تنفيذ إتفاقية التعاون بين جامعة الاسكندرية وجامعة سنجور بهدف تبادل الخبرات بين الجانبين، والتعرف على الثقافة والتراث والسياحة بمدينة الاسكندرية، وقدمت الشكر للقائمين على تنظيم هذا الحدث لما بذلوه من جهد ملحوظ.

أوضحت الدكتورة دينا عز الدين أن الكلية تسعد باستضافة أعضاء هيئة التدريس والطلاب من جامعة سنجور لحضور هذا الملتقى، لافتة إلى أنه سيتم خلال الفترة القادمة تفعيل عدد من الأنشطة الثقافية والسياحية والتراثية بين الجانبين.

وشهدت الفعالية عقد ورشة عمل عن شهر رمضان المبارك لإلقاء الضوء على التراث المصري في رمضان، كما نظم طلاب كلية السياحة والفنادق جامعة الاسكندرية معرض لأعمالهم لتعريف طلاب جامعة سنجور بتراث مصر.

وعرض طلاب جامعة سنجور مشروعاتهم لنشر ثقافة وتراث الدول الإفريقية.

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