الأربعاء 19 مارس 2025
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ثقافة وفنون

طلعت حرب باكورة التعاون المشترك للتليفزيون المصري ومدينة الإنتاج الإعلامي

المسلماني والمؤلف
المسلماني والمؤلف محمد السيد عيد، فيتو

 

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام الكاتب والسيناريست محمد السيد عيد مؤلف مسلسل طلعت حرب. وذلك في إطار عودة الإنتاج بالتليفزيون المصري بعد سنوات طويلة من الغياب، ويروي المسلسل قصة الاقتصادي الوطني الكبير طلعت حرب.

وقال المسلماني: التقيت عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي واتفقنا علي عودة قطاع الإنتاج بالوطنية للإعلام للعمل من جديد، وذلك بالشراكة مع مدينة الإنتاج الإعلامي التي تعد الهيئة المالك الأكبر لها، كما التقيت الكاتب الكبير محمد السيد عيد كاتب مسلسل طلعت حرب، وتم الاتفاق علي بدء العمل قريبًا، والإعداد لعرض المسلسل في شهر رمضان ٢٠٢٦.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام: إنتاج المسلسل، وكذلك عقد مؤتمر مستقبل الدراما في مصر، وغيرهما من الخطي القادمة تأتي استجابة لرؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي  التي طرحها في حديثه بحفل إفطار القوات المسلحة، والتي تقضي بضرورة تعزيز القيم في صناعة الدراما والسينما، وضرورة مواجهة موجات العنف والجريمة وتعاطي المخدرات، وإشعال الصراع المجتمعي، وترويج الابتذال اللفظي والانحراف السلوكي، وتدمير قيم العائلة.

يذكر أن آخر مسلسل تم إنتاجه في التليفزيون المصري كان مسلسل (دنيا جديدة) تأليف مصطفي إبراهيم وإخراج عصام شعبان وبطولة حسن يوسف وأحمد بدير، وقد تم إنتاجه عام ٢٠١٥، وسوف يعقد المسلماني والجبالي مؤتمرًا صحفيًا عقب شهر رمضان بشأن تفاصيل مسلسل طلعت حرب، وخطة الإنتاج المشترك المستقبلية.

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الكاتب أحمد المسلماني حمد السيد عيد تصادي الوطني الكبير طلعت حرب

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