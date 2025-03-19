الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

منتخب جامعة جنوب الوادي للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الشهيد رفاعي 52

منتخب جامعة جنوب
منتخب جامعة جنوب الوادي يصعد لدور ال8

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صعود منتخب جامعة جنوب الوادي لخماسي كرة القدم إلى دور الثمانية  في الدورة المجمعة للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني على مستوى القطاعات في دورة الشهيد رفاعي 52.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من ١٦ الي ١٩ مارس  2025م.

 

الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية 
 

وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة منتخب خماسي كرة القدم  بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق في البطولة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية وتحرص على دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تساعدهم على تحقيق النجاح والإنجازات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رئيس جامعة جنوب الوادي خماسي كرة القدم وزير الشباب جامعة جنوب الوادي أيمن عاشور وزير التعليم العالي

مواد متعلقة

مصرع شاب أسفل عجلات قطار في قنا

إصابة سيدة إثر سقوطها من قطار في قنا

أخبار مصر: إسرائيل تستفز المصريين بمنشور، أول تعليق لضابط قنا المعتدى عليه، قرار من الأولمبية بشأن شكوى الأهلي

لكل إنسان كبوة ولن يضيع حق وراءه مطالب، أول تعليق من ضابط الشرطة المعتدى عليه في قنا

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

مها عبد الناصر تطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف أبو ظبي على بنك القاهرة

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

منوعات

المزيد

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-3-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

فيها ليلة القدر.. موعد الليالي الوترية في رمضان 2025 (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

"الأمّ باب رحمة الله"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية