منتخب جامعة جنوب الوادي للكرة الخماسية يصعد لدور الثمانية بدورة الشهيد رفاعي 52

أعلن الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي عن صعود منتخب جامعة جنوب الوادي لخماسي كرة القدم إلى دور الثمانية في الدورة المجمعة للفرق الفائزة بالمركز الأول والثاني على مستوى القطاعات في دورة الشهيد رفاعي 52.

وتقام الدورة تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية خلال الفترة من ١٦ الي ١٩ مارس 2025م.

الجامعة تولي اهتماما كبيرا بالأنشطة الرياضية



وهنأ الدكتور أحمد عكاوي رئيس الجامعة منتخب خماسي كرة القدم بالمستوى المتميز الذي قدمه الفريق في البطولة حتى الآن، مشيرا إلى أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الرياضية وتحرص على دعم الطلاب الموهوبين رياضيًا، من خلال توفير بيئة تدريبية متكاملة تساعدهم على تحقيق النجاح والإنجازات.

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