ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم وتنس الطاولة بجامعة جنوب الوادى

شهد الدكتور احمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي ختام فعاليات الدورة الرمضانية لخماسيات كرة القدم لكليات الجامعة وتنس الطاولة ( طلبة ) والذى نظمته الجامعة خلال الفترة من 9 الى 18 مارس الجارى بحضور الدكتور عماد على عميد كلية الحاسبات والمعلومات، محمد وليد مدير عام الإدارة العامة لرعاية الطلاب، عمرو فتحى مدير عام العلاقات العامة، محمد موسى مدير ادارة النشاط الرياضى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب.

نتائج الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسي

واسفرت نتائج الدورة الرمضانية في كرة القدم الخماسي بنين بحصول فريق كلية العلوم على المركز الاول بينما جاء فريق كلية الحاسبات والمعلومات بالمركز الثانى كما حصل فريق كلية التربية النوعية على المركز الثالث بالبطولة.

وفي بطولة تنس الطاولة، فاز بالمركز الأول الطالب مكاريوس ايليا رشدى من كلية الطب البشرى بالفرقة الرابعة كما فاز بالمركز الثانى الطالب محارب رومانى محارب من كلية الطب البيطرى الفرقة الرابعة وفى المركز الثالث بينما حصل الطالب كريم احمد جيلانى من كلية الطب البيطرى الفرقة الاولى على المركز الثالث.

وفى ختام فعاليات الدورة قام رئيس الجامعة بتسليم كاس البطولة وتوزيع الميداليات على الفائزين

جدير بالذكر ان الدورة الرمضانية أشرف على تنظيمها الادارة العامة لرعاية الطلاب ادارة النشاط الرياضي بالجامعة

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