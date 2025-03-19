الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

القبض على المتهمين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارات بالإسكندرية

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارة بالإسكندرية، وضبط مرتكبى الواقعة.

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وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ملابسات ما تضمنه مقطع فيديو تم نشره على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن قيام شخصين بإلقاء ألعاب نارية  داخل سيارة تابعة لإحدى شركات المستلزمات الكهربائية بالإسكندرية.

القبض على المتهمين بإلقاء ألعاب نارية داخل سيارات بالإسكندرية 

وبالفحص وبسؤال مندوبى الشركة قررا أن الواقعة قديمة وتم تصويرها خلال العام الماضى حيث حضر إثنين من الصبية، عقب الإفطار وقاما بإلقاء قطعة ألعاب نارية داخل السيارة ولاذا بالفرار.  

وتمكنت الأجهزة  الأمنية، من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة وهما طالبان، مقيمان بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة بقصد المزاح، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

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