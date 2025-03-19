لاعب جزائري ينفي ادعاء الإصابة في مباراة بالدوري الفرنسي لكسر صيامه

الدوري الفرنسي، نفى الجزائري حيماد عبدلي، لاعب نادي أنجيه ما تردد حول ادعائه الإصابة خلال مباراة فريقه أمام موناكو السبت الماضي بالدوري الفرنسي، من أجل إتاحة المجال لكسر صيامه في رمضان.

وتعرض عبدلي لانتقادات في فرنسا بدعوى تعمده قطع اللعب عند الدقيقة 14 حتى يتمكن هو وزملائه من اللاعبين المسلمين بالفريقين من الإفطار.

وقال كابتن نادي أنجيه على حسابه عبر تطبيق "إنستجرام" أنه تعرض بالفعل إلى إصابة في فخذه ستحرمه من الانضمام الى معسكر منتخب بلاده الجزائر استعدادا لمباراتي بوتسوانا وموزمبيق في تصفيات كأس العالم.

بينما قال نادي أنجيه في بيان عبر موقعه الرسمي: "نحن نستنكر الاتهامات غير الصحيحة التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام، والتي تلمح إلى أن هذه الإصابة كانت مفتعلة للسماح بكسر الصيام".

وأضاف: "الواقع مختلف تماما، وكدليل على ذلك، أكدت الفحوصات الطبية التي أجراها الجهاز الطبي لمنتخبه الوطني الجزائري عدم قدرة اللاعب على تلبية دعوته".

وتابع النادي: "نحن نقدم دعمنا الكامل لحيماد عبدلي، الذي لا يمكن التشكيك في نزاهته واحترافيته".

وأتم: "يدين النادي بشدة أي محاولة لنشر معلومات مضللة من شأنها الإضرار بصورة أحد لاعبيه".

وتمنع لوائح الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، إيقاف المباريات لأغراض تتعلق بالشعائر الدينية، وذلك على عكس بعض الدوريات الأوروبية التي توافق على إيقاف المباريات من أجل إفطار اللاعبين المسلمين.

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