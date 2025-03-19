المتحدة: لجنة خبراء ومبدعين لتطوير المحتوى الإعلامي والدرامي

أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها بدأت في تشكيل لجنة متخصصة للمحتوى، تتولى وضع خطط وبرامج للإنتاج الدرامي والإعلامي، إلى جانب متابعة ورصد الأعمال المنتَجة من الشركة بهدف تحقيق رؤية واضحة للإنتاج قائمة على تحليل دقيق للواقع. كما ستُجري اللجنة مراجعة شاملة للأعمال المقدمة، لتقييم نقاط القوة والضعف، وصولًا إلى توصيات مدروسة تضمن توافق المحتوى مع الأهداف الوطنية والتوعوية، بما يسهم في التطوير المستدام للمشهد الإعلامي المصري.

ومن المقرر الإعلان عن تشكيل اللجنة خلال الأيام المقبلة، حيث تضم نخبة من الشخصيات البارزة وأصحاب الخبرات في مختلف المجالات، بما يضمن تمثيلًا متوازنًا لمختلف القطاعات والفئات، وتحقيق رؤية أكثر شمولًا للارتقاء بالمحتوي الإعلامي ككل..

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الادارة الحالية المكلفة بتطوير المحتوي الإعلامي بما يحقق التوازن بين الإبداع والمسئولية الاجتماعية، وتطلعات الجمهور المصري من خلال تقديم أعمال تعكس القيم المجتمعية الإيجابية، وتسهم في بناء وعي متوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة.

وإذ تؤكد الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التزامها الراسخ بتطوير المشهد الإعلامي المصري، فإنها تواصل دعمها لكافة المبادرات الهادفة إلى تحسين جودة المحتوى، بما يحقق التوازن بين الإبداع والمسؤولية المجتمعية، بما يواكب تطلعات الجمهور المصري بمختلف فئاته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد الأسبوع الماضي اجتماعًا مع طارق مخلوف، الرئيس التنفيذي لشركة المتحدة، ومحمد السعدي، عضو مجلس ادارة المتحدة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشريف فتحي وزير السياحة، لمناقشة تفاصيل افتتاح المتحف المصري الكبير الذي تنفذه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والذي سيتم افتتاحه رسميا في شهر يوليو ٢٠٢٥. وخلال الاجتماع، أكد الرئيس على أهمية دور الإعلام في الارتقاء بالمجتمع وتعزيز الهوية الوطنية، مشددًا على ضرورة تقديم محتوى إعلامي يعكس القيم المجتمعية الإيجابية ويسهم في تشكيل وعي مستنير.

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