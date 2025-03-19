الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

وزير الاستثمار: حريصون على تقديم الدعم لمشروعات هيئة موانئ دبي في مصر

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

التقى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع  رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لهيئة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية، حيث استعرض اللقاء مشروعات الهيئة الحالية والمستقبلية بالسوق المصري، وفرص ومقومات الاستثمار في مصر في المجالات محل الاهتمام المشترك.

وقال الوزير إن اللقاء استعرض آخر تطورات مشروعات الهيئة في مصر، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة، والمشروعات اللوجستية بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا مشروع تطوير المنطقة اللوجستية بالعين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

 

مشروعات هيئة موانئ دبي العالمية

وأكد «الخطيب» حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمشروعات هيئة موانئ دبي العالمية في السوق المصري، مشددًا على أن مصر تمتلك فرصًا ومقومات استثمارية متميزة تتماشى مع التوجهات الاستثمارية للهيئة.

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا حزمة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتوفير التيسيرات للمستثمرين، وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

وزير الاستثمار يلتقي مسئولي شركة ReNew Power لبحث التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمارات الخضراء

وزير الاستثمار: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري مع الهند إلى 12 مليار دولار

ومن جانبه، استعرض  رضوان سومار، الرئيس التنفيذي والمدير الإداري لهيئة موانئ دبي العالمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشبه القارة الهندية مشروعات الهيئة وخطط التوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، معربا عن اهتمام الهيئة بتعزيز التعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية في مجالات التجارة الخارجية وتعزيز دور مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندس حسن الخطيب حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية وزير الاستثمار هيئة موانئ دبي العالمية التجارة الخارجية

مواد متعلقة

علي جمعة: الاستثمار في البورصة حلال وهذه أسباب تحريم المراهنات

وزير الاستثمار: الحكومة تولي اهتماما كبيرا بتطوير مشروعات الهيدروجين الأخضر

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

مواعيد صرف معاشات شهر أبريل 2025

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

قبل انتهاء العمل بها، تعرف على أسعار شرائح الكهرباء المنزلية المطبقة

تقارير: محمد صلاح يرفض عرض الهلال السعودي

مها عبد الناصر تطالب بوقف صفقة استحواذ مصرف أبو ظبي على بنك القاهرة

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

منوعات

المزيد

إحباط بيع مومياء أثرية من العصور الوسطى في تركيا

صور جديدة من فيلم آنا دي أرماس Ballerina

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الزيت اليوم الأربعاء 19-3-2025 في الأسواق، الذرة يسجل 130 جنيها للتر

آخر تطورات أسعار السكر اليوم الأربعاء 19-3-2025 بالأسواق

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

فيها ليلة القدر، مواعيد الليالي الوترية في رمضان 2025

"الأمّ باب رحمة الله"، الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

المزيد
الجريدة الرسمية