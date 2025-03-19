إصابة سيدة إثر سقوطها من قطار في قنا

أصيبت سيدة، اليوم الأربعاء، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة، مركز أبوتشت، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل الواقعة في قنا

كانت البداية عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من هيئة الإسعاف بإصابة سيدة إثر سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

وبعد الفحص تبين إصابة أحلام.ح.ت، تبلغ من العمر 52 عامًا، ربة منزل، من كوبري العرب محافظة سوهاج، إثر سقوطها أسفل عجلات القطار في قرية أبوشوشة مركز أبوتشت.

تم نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيقات.



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