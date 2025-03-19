الأربعاء 19 مارس 2025
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محافظات

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

مواطن يطعن رئيس مدينة
مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

أصيب رئيس مدينة، اليوم الأربعاء، طعنًا بمطواة على يد مواطن خلال تنفيذه حالة إزالة خاصة بالمتهم في منطقة الصعايدة، بمركز دشنا، شمال محافظة قنا، وتم الدفع بسيارة الإسعاف إلى مكان الواقعة على الفور.

تفاصيل البلاغ فى قنا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، تلقت إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بورود بلاغ من النجدة بإصابة رئيس مدينة خلال تنفيذه حالة إزالة بمنطقة الصعايدة مركز دشنا.

وبعد الفحص تبين إصابة أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا طعنًا بمطواة على يد مواطن خلال تنفيذ حالة إزالة خاصة بالمتهم بسبب المخالفات في منطقة الصعايدة التابعة لنطاق عمله.

وجاري نقل رئيس المدينة إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم.

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