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رياضة

بعد تصريحاته ضد مدرب الطلائع، أبرز أزمات باسم مرسي في الملاعب

باسم مرسي، فيتو
باسم مرسي، فيتو

أثار باسم مرسي، مهاجم الزمالك والإسماعيلي السابق، جدلًا واسعًا في الشارع الرياضي المصري، بعد تصريحاته الأخيرة التي هاجم فيها عبد الحميد بسيوني، مدرب طلائع الجيش، بشكل غير لائق.

وشن باسم مرسي خلال ظهوره في بودكاست، هجوما عنيفا على المدربين المصريين، موجها إتهامات لبعضهم تتعلق بقدرتهم على التدريب وقيادة وتدريب اللاعبين.

أزمة باسم مرسي مع مرتضى منصور

واشتهر باسم مرسي خلال مسيرته بافتعال الأزمات والمشاكل، لعل أبرزها دخوله في خلاف مع مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك حينها، بسبب رفضه تغيير قصة شعره وفقًا لرغبة الإدارة، قبل أن يضطر للامتثال في النهاية.

استفزاز جماهير الأهلي

ولعل أبرز الأزمات أيضا التي دخل فيها باسم مرسي مع جماهير الأهلي، عندما أصر على ارتداء القميص رقم 22 مع منتخب مصر، وهو الرقم الذي اشتهر به محمد أبو تريكة، مما أثار استياء أنصار الفريق الأحمر.

صدامات داخل الزمالك

لم تقتصر مشاكله على الإدارة والجماهير، بل امتدت إلى الجهاز الفني، حيث أثار الجدل بنشر صورة تجمعه بالمدرب السابق جوسفالدو فيريرا أثناء فترة استبعاده من التشكيل الأساسي تحت قيادة أليكس ماكليش، وهو ما فسر حينها بأنه اعتراض على قرارات المدرب.

تدخل عنيفة في القمة

في مباراة كأس مصر بين الأهلي والزمالك موسم 2015-2016، تسبب باسم مرسي في إصابة قوية لسعد سمير بمرفقه، ما استدعى خياطة الجرح بأكثر من 10 غرز، مما أثار انتقادات واسعة تجاهه بسبب التدخل العنيف.

الخروج من حسابات المنتخب

وعلى الرغم من بدايته القوية مع المنتخب المصري، إلا أن مسيرته الدولية توقفت سريعا بعد أزمة انسحابه في مباراة غانا بتصفيات كأس العالم 2018، بداعي الإصابة، ليقرر الجهاز الفني استبعاده نهائيا.

أزمة مع حسام حسن

خلال فترة تواجده في سموحة، دخل باسم مرسي في صدام مع حسام حسن، مدرب الفريق وقتها، ما أدى إلى استبعاده من المباريات، وتطور الأمر إلى تقديم شكوى رسمية ضد النادي لدى الفيفا، متهمًا المدرب بأنه السبب في عدم حصوله على مستحقاته المالية.

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