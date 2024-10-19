أحمد صيام: حلمي أن أجسد شخصية فؤاد المهندس في عمل فني (فيديو)

عبر الفنان أحمد صيام عن سعادته لتكريمه في افتتاح الدورة السابعة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، مشيرا إلى أن هذا التكريم أعاد إلى أذهانه سنوات مضت، قائلا: "رجعني سنين كتير.. لما كنا بنعمل الفن بحب، وبجد كنا بنعمله مش منتظرين مقابل غير إن الناس تصفق لينا".

أحمد صيام

وأضاف "صيام" خلال كلمته في افتتاح الملتقى: "في جزئية أخرى مهمة هي أن الدورة تحمل اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس.. وهو أستاذي وكنت واحدا من جمهوره، كما أن أحد أحلامي كانت تتمثل في تجسيد شخصية فؤاد المهندس في عمل درامي عن مسيرة الأستاذ".

ووجه أحمد صيام رسالة للفنانين الشباب قائلا: "اعملوا إبداعاتكم بدون قيود انجحوا مرة وافشلوا مرة دا الطبيعي.. والذي يؤدي للنجاح في الآخر".

حفل افتتاح ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

وبدأ الحفل بالسلام الوطني، تلاه عرض فيلم تسجيلي عن دورات الملتقى السابقة ورصد أبرز المحطات من عمر ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي، كما شهد الحفل الوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا حادث الجلالة من طلاب الجامعة.

ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي

ويشارك بالملتقى هذا العام عدة عروض مسرحية وهي كالتالي: "قطرة من القمح" سلطنة عمان، "أجراس الدم" العراق، "هنانة" السعودية، "نهاية اللعبة" مصر، "silence" المغرب، "الجريمة والعقاب" مصر، "زلزال" الأردن، "توركاية" سوريا، "حيث لا يراني أحد" مصر، " Genesis" رومانيا.

أما عن مسابقات الملتقى الأخرى فتضم كل من: مسابقة محمود نسيم للتأليف المسرحي، مسابقة سامية حبيب للنقد المسرحي، مسابقة نجم الجامعة.

كما تضم ورش المهرجان هذا العام ورشة في التمثيل، وورشة عرائس، وورشة رقص، وورشة الإخراج، وغيرها.

وتقام الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الدولي للمسرح الجامعي تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك في الفترة من 19 أكتوبر الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وتحمل الدورة الجديدة اسم الفنان الكبير فؤاد المهندس.