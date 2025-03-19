الأربعاء 19 مارس 2025
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حوادث

الأمن يكشف حقيقة ترويج المخدرات فى الغردقة

قوات الشرطة
قوات الشرطة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة إدعاءات مواطن بترويج المواد المخدرة من قبل 3 أشخاص بجوار مسكنه بمدينة الغردقة .

 

ترويج المواد المخدرة من قبل 3 أشخاص  بمدينة الغردقة 

 

تابعت أجهزة الأمن،ما تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام بعض المواطنين بترويج المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.
 

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام 3 أشخاص، بالتجمع أمام مسكن الشاكى والمزاح بصوت مرتفع وإزعاج المارة، دون ترويجهم للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعائه الكاذب.

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مديرية أمن البحر الأحمر مدينة الغردقة ترويج مخدرات فى الغردقة اخبار الحوادث اليوم

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