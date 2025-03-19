الأمن يكشف حقيقة ترويج المخدرات فى الغردقة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، حقيقة إدعاءات مواطن بترويج المواد المخدرة من قبل 3 أشخاص بجوار مسكنه بمدينة الغردقة .

ترويج المواد المخدرة من قبل 3 أشخاص بمدينة الغردقة

تابعت أجهزة الأمن،ما تم نشره على مواقع التواصـــل الإجتماعى بشأن إدعاء أحد الأشخاص بقيام بعض المواطنين بترويج المواد المخدرة بالمنطقة محل سكنه بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر.



وبالفحص تبين عدم صحة ما تم نشره وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى قيام 3 أشخاص، بالتجمع أمام مسكن الشاكى والمزاح بصوت مرتفع وإزعاج المارة، دون ترويجهم للمواد المخدرة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى لإدعائه الكاذب.

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