الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تفاصيل اقتحام ميكروباص لورشة سيارات بالشرقية

ورشة سيارات
ورشة سيارات

شهدت احدى قري مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، حادث مأساوى، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بورشة لتصليح السيارات بالطريق العام بالقرية ما تسبب فى مصرع ميكانيكى وسائق اثناء تواجدهم بداخل الورشة، وتم اخطار جهات التحقيق.

مصرع 4 أشخاص بحادث تصادم في الشرقية (صور)

سيارة ميكروباص تقتحم ورشة لتصليح لسيارات ووفاة شخصين

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بورشة لتصليح السيارات باحدى قري مركز الزقازيق على الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ.

وتبين من آراء شهود العيان أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق العام ناحية قرية كفريوسف إقتحمت ورشة لتصليح السيارات بالطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بسبب سوء حالة الطريق، مما اسفرعن وفاة ميكانيكى يدعى"علاء.س.ال" واصابة"محمود.ع.م" سائق تاكسي اثناء تواجدهم بالورشة لاصلاح السيارة المملوكة للاخيروالذى جري نقله للمستشفي في محاولة لانقاذه الا انه لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وتمكنت القوات من ضبط سائق السيارة الميكروباص والتحفظ عليه وتحررمحضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مصرع ميكانيكى وسائق بالشرقية سيارة ميكروباص تقتحم ورشة لتصليح لسيارات بالشرقية حوادث حوادث محافظة الشرقية أخبار الحوادث حوادث اليوم

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص على الطريق الإقليمى

وزير الإسكان يلتقي مسئولي شركة "Big" العالمية لبحث التعاون المشترك

منتخب إيطاليا يسعى لفك عقدة تاريخية أمام ألمانيا غدًا

حبس المتهمين في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بإمبابة

موعد عودة مارسيل كولر للقاهرة

بنك اليابان المركزي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 0.5%

خبير: استئناف إسرائيل للاعتداءات على غزة انتهاك لاتفاق وقف القتال ويهدد جهود الوساطة

روتين العناية بالأظافر، دليل شامل للحفاظ على صحتها وجمالها

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية