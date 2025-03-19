تفاصيل اقتحام ميكروباص لورشة سيارات بالشرقية

شهدت احدى قري مركز الزقازيق في محافظة الشرقية، حادث مأساوى، حيث اصطدمت سيارة ميكروباص بورشة لتصليح السيارات بالطريق العام بالقرية ما تسبب فى مصرع ميكانيكى وسائق اثناء تواجدهم بداخل الورشة، وتم اخطار جهات التحقيق.

سيارة ميكروباص تقتحم ورشة لتصليح لسيارات ووفاة شخصين

وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا باصطدام سيارة ميكروباص بورشة لتصليح السيارات باحدى قري مركز الزقازيق على الفور انتقلت الأجهزة المختصة إلى موقع البلاغ.

وتبين من آراء شهود العيان أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق العام ناحية قرية كفريوسف إقتحمت ورشة لتصليح السيارات بالطريق بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها بسبب سوء حالة الطريق، مما اسفرعن وفاة ميكانيكى يدعى"علاء.س.ال" واصابة"محمود.ع.م" سائق تاكسي اثناء تواجدهم بالورشة لاصلاح السيارة المملوكة للاخيروالذى جري نقله للمستشفي في محاولة لانقاذه الا انه لفظ انفاسه الاخيرة متأثرا بجروحه الخطيرة.

وتمكنت القوات من ضبط سائق السيارة الميكروباص والتحفظ عليه وتحررمحضر بالواقعة وبالعرض على جهات التحقيق طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، وصرحت بالدفن.

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