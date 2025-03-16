الأحد 16 مارس 2025
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وفاة شخص وإصابة شقيقه في انقلاب سيارة ملاكي بالشرقية

حوادث الطرق بالشرقية،
حوادث الطرق بالشرقية، فيتو

شهدت محافظة الشرقية اليوم حادث سير  مروع أسفرعن وفاة طفل وإصابة شقيقه بجروح بالغة إثروقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة سعود بطريق سعود بدائرة مركز الحسينية جري نقل جثمان المتوفى والتحفظ عليه بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب لذات المستشفى وتم تقديم العلاجات اللازمة له.

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 تلقت غرفة عمليات اسعاف الشرقية إخطارا بورود إشارة من مستشفى الحسينية بوصول "محمد.ع"12 عاما مقيم قرية سعود بدائرة مركز شرطة الحسيني (جثة هامدة) واصابة شقيقه "أحمد"17 عاما مقيم بذات العنوان مصابا باضطراب بدرجة الوعي وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة له.

بانتقال قوة أمنية إلى محل الواقعة وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة سعود بطريق سعود دائرة مركز الحسينية بسبب اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وجري نقل جثمان الطفل والتحفظ عليها بثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الحسينية تحت تصرف النيابة العامة، كما تم نقل المصاب إلى مستشفى الحسينية، وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة له، وتحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

حوادث الطرق. أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة

وتعرف  حوادث الطرق بالحوادث المرورية أو حوادث السير، وتعتبر أحد أكثر الحوادث التي يشهد العالم وقوعها بشكل يومي، وهي تتسبب في العديد من الخسائر الماديّة، والإصابات البشريّة، وحالات الوفاة، ويعتمد ذلك بشكل أساسي على حدة وقوة الحادث، وهي بأنواع عديدة ومنها: حوادث الدهس، والتدهور، والاصطدام سواء بجسم غريب، أو حيوان، أو سيارة أخرى، ويجدر بالذكر أنه يوجد العديد من الأسباب وراء وقوع هذه الحوادث.

ويمكن تفادي حوادث السير وتجنّبها من خلال اتباع النصائح  أبرزها عدم الإسراع أثناء القيادة، فهي تفقد السائق تركيزه.

وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان أثناء القيادة، عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، الانتباه إلى حركة المرور بما في ذلك المشاة والسائقين، اتباع إرشادات المرور، والطرق، والإشارات الضوئيّة، التأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم، عدم سلك الطرق المجهولة وغير المعروفة، فقد يتواجد فيها منعطفات خطرة أو قد تكون وعرة، المحافظة على وجود مسافة بين المركبة وغيرها من المركبات الأخرى أثناء القيادة، القيام بالواجبات والمسؤوليات على أكمل وجه دون تقصير أو إهمال.

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