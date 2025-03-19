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رياضة

منتخب السعودية في مهمة خاصة لإنعاش فرص التأهل إلى كأس العالم

منتخب السعودية
منتخب السعودية

يبدأ المنتخب السعودي، مرحلة جديدة في مشواره نحو التأهل لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2026، وهو المشوار الذي مر فيه بمنعطفات صعبة عقدت من مهمته التي لا تزال فرصها قائمة.

عودة الامل للأخضر السعودي 

ويخوض الأخضر في فترة التوقف الدولي المقبلة هذا الشهر مباراتين حاسمتين في مشواره نحو التأهل إلى كأس العالم 2026، حيث يستقبل المنتخب الصيني، قبل أن يطير إلى اليابان لملاقاة "محاربو الساموراي" على استاد سايتاما 2002.

وخاض المنتخب السعودي 6 مباريات في المرحلة الثالثة من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم وجاءت النتائج فيها متذبذبة، حيث حصد 6 نقاط فقط من انتصار وحيد و3 تعادلات بينما تلقى خسارتين أمام اليابان وإندونيسيا.

وجاءت نتائج المجموعة الثالثة لتشعل المنافسة بين جميع منتخباتها، عدا المنتخب الياباني، الذي ضمن عمليا التأهل للمونديال بعدما جمع 16 نقطة يبتعد بها في الصدارة بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ويحل المنتخب الأسترالي في المركز الثاني برصيد 7 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن كل من إندونيسيا، السعودية، البحرين والصين ولكل منهم 6 نقاط.

ويحتاج المنتخب السعودي لتحقيق الفوز على الصين، بالإضافة للعودة من اليابان بنتيجة إيجابية قبل الجولتين الأخيرتين من المرحلة الثالثة، التي يحل فيها الفريق ضيفا على البحرين قبل استضافة أستراليا.

وتأمل الجماهير السعودية في أن يظهر الأخضر بصورة مغايرة عن تلك التي ظهر بها في الفترة الأخيرة، لاسيما في الجولة السابقة من التصفيات التي شهدت خسارته المفاجئة أمام إندونيسيا ليتبعها بمشاركة متذبذبة في كأس الخليج العربي التي ودع منافساتهما من الدور قبل النهائي.

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