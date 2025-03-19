إحالة 4 متهمين بالاتجار في الأسلحة النارية بالهرم للمحاكمة الجنائية

أمرت نيابة الجيزة بإحالة 4 أشخاص متهمين بحيازة أسلحة نارية غير مرخصة والاتجار فيها في منطقة الهرم، للمحاكمة الجنائية.

اعترافات المتهمين بالاتجار في الأسلحة

واعترف المتهمون أمام رجال المباحث بقسم شرطة الهرم، عن مصدر الحصول علي الأسلحة، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهم، من حصيلة بيع الأسلحة والذخيرة غير المرخصة لعملائهم، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم.

القبض علي المتهمين بالاتجار في الاسلحة النارية

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى تورط 4 عاطلين في الاتجار بالأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة.

عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة الهرم، من القبض على المتهمين، وضبط بحوزتهم 5 أسلحة نارية خرطوش، وعدد من الذخيرة، بالإضافة إلى مبلغ مالي كبير.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

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