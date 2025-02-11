الاستماع لأقوال أسرة شاب دهسته سيارة مسرعة بالهرم

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة شاب دهسته سيارة مسرعة في شارع الهرم، ولقى مصرعه في الحال.

وكلفت النيابة بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم، وعرض جثة المتوفى علي الطب الشرعي لإعداد تقرير وافي عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

مصرع شاب دهسته سيارة مسرعه

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من المواطنين تضمن وقوع حادث مروري بمنطقة الهرم وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن مصحوبة بسيارة إسعاف إلى موقع الحادث.

وبالانتقال والفحص، تبين اصطدام سيارة مسرعة بـ شخص على الطريق في الهرم وتم نقله للمستشفى لتلقي العلاج اللازم وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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