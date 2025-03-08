ذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم السبت، أن 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في اليوم الثامن من شهر رمضان في المسجد الأقصى، في ظل إجراءات عسكرية إسرائيلية مشددة حتى في الوصول إلى المسجد.

60 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى





ومن جانبها أعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أن قرابة 60 ألف مصل أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى غالبيتهم من أبناء المدينة المقدسة أو من داخل أراضي عام 1948، حيث تحرم إسرائيل آلاف المواطنين من محافظات الضفة الغربية من الوصول إلى القدس لأداء الصلاة في المسجد الأقصى.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن "قوات الاحتلال عرقلت وصول المصلين إلى المسجد الأقصى لأداء الصلاة عبر بابي العامود والأسباط، ودققت في هوياتهم، وأوقفت عددا من الشبان ومنعتهم من الدخول إلى المسجد".

وبالتزامن مع توافد المصلين إلى المسجد الأقصى، أدى المستوطنون الإسرائيليون رقصات استفزازية داخل أزقة البلدة القديمة بحماية من قوات جيش الاحتلال.

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