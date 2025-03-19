الأربعاء 19 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

قصة آخر مباراة جمعت ألمانيا وإيطاليا قبل صدام الخميس بدوري الأمم الأوروبية

ايطاليا وألمانيا
ايطاليا وألمانيا

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي غدا الخميس منتخبا إيطاليا وألمانيا، علي أرضية ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

قصة آخر مباراة جمعت ألمانيا وإيطاليا 

وقبل مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا على حساب إيطاليا في آخر مباراة جمعت المنتخبين الكبيرين بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما  على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022-2023.

 

وسجل أهداف مباراة ألمانيا كل من جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان (ضربة جزاء)، توماس مولر، تيمو فيرنر (هدفين) في الدقائق 10، 45، 51، 68، 69، بينما جاء هدفي منتخبي إيطاليا عن طريق ويلفريد نونتو، وأليساندرو باستوني في الدقيقتين 78، و90 على التوالي.

وجاء تشكيل المنتخبين في آخر مباراة جمعت بينهما كالتالي:

تشكيل ألمانيا  أمام إيطاليا 

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: راوم، روديجر، سولي، كولستر مان.

خط الوسط: جوندوجان، كيميتش، مولر.

خط الهجوم: فيرنر، ليروي ساني، هوفمان.

تشكيل إيطاليا أمام ألمانيا 

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كالابريا، مانشيني، باستوني، سيبانزولا.

الوسط: فراتيسي، كريستانتي، باريلا.

الهجوم: بوليتانو، راسبانوري، جدونتو.

 

 

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 

تقام مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة مباراة إيطاليا ضد ألمانيا  في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إيطاليا أمام ألمانيا على قناة beIN Sports HD1.

 

وكان منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.

وتسعى ألمانيا للتتويج بدوري أمم أوروبا لأول مرة، قبل خوضها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري الأمم الأوروبية إيطاليا ألمانيا منتخب إيطاليا منتخب ألمانيا إيطاليا وألمانيا مباراة إيطاليا وألمانيا إيطاليا ضد ألمانيا مباراة إيطاليا ضد ألمانيا إيطاليا أمام ألمانيا مباراة إيطاليا أمام ألمانيا

مواد متعلقة

صافرة سويدية تدير موقعة هولندا وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية

أول تعليق من مدرب فرنسا على قرعة دوري الأمم الأوروبية

ألمانيا ضد إيطاليا، مواجهات قوية في ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية

قبل قرعة الأدوار النهائية والملاحق.. مباريات نارية منتظرة في دوري الأمم الأوروبية.. وما علاقة النظام الجديد للبطولة بكأس العالم 2026؟

الأكثر قراءة

رسالة غامضة لـ تركي آل الشيخ عن خيبات الأمل تثير جدلًا واسعًا

موعد مباراة منتخب مصر ضد إثيوبيا في تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة

مواطن يطعن رئيس مدينة خلال تنفيذ قرار إزالة بقنا

شيخ الأزهر يقرر تعيين سحر نصر أمينًا عامًّا لبيت الزكاة والصدقات

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

تفسير رؤية صلاة العصر في المنام وعلاقتها بزيادة الرزق والترقية في العمل

ارتفاع ملحوظ في أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 19 مارس 2025

منوعات

المزيد

استفزه فهاجمه على الفور، أخطبوط يخنق غواصًا

تجديد مسلسل سيلفستر ستالون Tulsa King لموسم ثالث

تنفيذ أول حكم إعدام بغاز النيتروجين منذ عام 2010 بولاية لويزيانا الأمريكية

لغز عمره أكثر من 60 عامًا، نشر الدفعة الأخيرة من وثائق اغتيال جون كنيدي

المزيد

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء وهذا العيار يسجل 4885 جنيها

سعر الدولار في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 19-3-2025

سعر سلندرات الألومنيوم بالسوق المحلية اليوم الثلاثاء

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم الثلاثاء 18/3/2025

المزيد

انفوجراف

استشهاد 5 قيادات من العمل الحكومي فى غزة (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

سيف الله المسلول، أسرار عبقرية خالد بن الوليد في فتح الحيرة

معارك وغزوات، معركة النمارق بين المسلمين والفرس وفطنة أبي عبيد الثقفي كلمة السر

ما حكم من صام ولا يصلي في رمضان؟ الأزهر للفتوى يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية