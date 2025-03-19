قصة آخر مباراة جمعت ألمانيا وإيطاليا قبل صدام الخميس بدوري الأمم الأوروبية

دوري الأمم الأوروبية، يلتقي غدا الخميس منتخبا إيطاليا وألمانيا، علي أرضية ملعب سان سيرو ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

قصة آخر مباراة جمعت ألمانيا وإيطاليا

وقبل مباراتي ربع نهائي دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، حقق منتخب ألمانيا فوزا كبيرا على حساب إيطاليا في آخر مباراة جمعت المنتخبين الكبيرين بنتيجة 5-2 في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "بروسيا بارك"، ضمن منافسات مجموعات بطولة دوري الأمم الأوروبية موسم 2022-2023.

وسجل أهداف مباراة ألمانيا كل من جوشوا كيميتش، إلكاي جوندوجان (ضربة جزاء)، توماس مولر، تيمو فيرنر (هدفين) في الدقائق 10، 45، 51، 68، 69، بينما جاء هدفي منتخبي إيطاليا عن طريق ويلفريد نونتو، وأليساندرو باستوني في الدقيقتين 78، و90 على التوالي.

وجاء تشكيل المنتخبين في آخر مباراة جمعت بينهما كالتالي:

تشكيل ألمانيا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: نوير.

خط الدفاع: راوم، روديجر، سولي، كولستر مان.

خط الوسط: جوندوجان، كيميتش، مولر.

خط الهجوم: فيرنر، ليروي ساني، هوفمان.

تشكيل إيطاليا أمام ألمانيا

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: كالابريا، مانشيني، باستوني، سيبانزولا.

الوسط: فراتيسي، كريستانتي، باريلا.

الهجوم: بوليتانو، راسبانوري، جدونتو.

موعد مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تقام مباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، غدا الخميس 20 مارس 2025 على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

وتنطلق صافرة مباراة إيطاليا ضد ألمانيا في تمام العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مصر، الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة إيطاليا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية

تمتلك قنوات بي إن سبورتس القطرية حقوق بث مباريات بطولة دوري الأمم الأوروبية، وسوف يتم نقل مباراة إيطاليا أمام ألمانيا على قناة beIN Sports HD1.

وكان منتخب ألمانيا تأهل إلى الدور ربع النهائي لبطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد تصدره للمجموعة الثالثة في المستوى الأول برصيد 14 نقطة، بينما جاءت إيطاليا وصيفة المجموعة الثانية بفارق الأهداف فقط عن فرنسا المتصدرة.

وتسعى ألمانيا للتتويج بدوري أمم أوروبا لأول مرة، قبل خوضها التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 المقررة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.



ومن المقرر أن يستضيف المنتخب الفائز من مواجهة ألمانيا وإيطاليا مباريات الدورين قبل النهائي والنهائي في دوري أمم أوروبا، في أوائل يونيو المقبل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.